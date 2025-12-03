Opinión
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

JetBlue anuncia nuevos vuelos a Puerto Rico

La aerolína aumenta su capacidad al agregar unos 185,000 asientos, y lanza oferta especial inaugura al cinco destinos en Estados Unidos

3 de diciembre de 2025 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, Jeff Goodell, vicepresidente de asuntos gubernamentales y de aeropuertos de JetBlue y la gobernadora Jenniffer González Colón firman acuerdo con JetBlue. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

JetBlue Airways tendrá cinco nuevas rutas directas hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), anunciaron hoy la línea aérea y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

RELACIONADAS

“Puerto Rico ha dado forma a la identidad de JetBlue durante más de dos décadas”, dijo Marty St. George, presidente de JetBlue al anunciar la ampliación de los servicios de la principal aerolína que sirve a la isla.

“Nuestras nuevas rutas profundizan aún más nuestro compromiso con la isla y con las comunidades que han sido parte de la historia de JetBlue desde el 2002″, prosiguió St. George, al informar que ahora, las nuevas rutas entrarán desde las ciudades de Filadelfia, Buffalo, Richmond, Jacksonville y Norfolk.

“Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en Puerto Rico y de crear más oportunidades de viaje para los clientes en nuestra creciente red”, agregó el ejecutivo.

El anuncio de las nuevas frecuencias vino acompañado de un precio especial de $99 bajo ciertas condiciones.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, elogiaron la expansión de la red de vuelos de la aerolínea.

Firmaron además un acuerdo cooperativo valorado en hasta $1 millón, para ampliar la presencia de Puerto Rico en mercados estratégicos de los Estados Unidos.

“La ampliación de estas rutas confirma que Puerto Rico sigue posicionándose como un destino competitivo y de alto valor para la industria aérea”, sostuvo la gobernadora en declaraciones escritas.

Según González Colón, “cada una de estas nuevas conexiones representa más oportunidades de desarrollo económico, más acceso para puertorriqueños que residen fuera de la isla y mayor exposición” para Puerto Rico en mercados clave.

Las nuevas rutas, que comenzarán a operar en marzo del próximo año, añadirán sobre 185,000 asientos anuales.

La ampliación de capacidad podría representar un impacto económico aproximado de $119.2 millones, lo que convertiría a JetBlue en la aerolínea con el mayor número de rutas directas hacia Puerto Rico.

“La incorporación de estas rutas responde a una estrategia clara: diversificar nuestra conectividad y garantizar que Puerto Rico mantenga una presencia sólida en los mercados que generan mayor volumen de visitantes”, afirmó por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR.

Según Robles, el acuerdo cooperativo con JetBlue servirá para reforzar los esfuerzos promocionales de la CTPR “y apoyar el crecimiento sostenible de la actividad turística”.

“Hoy, más que sumar rutas, estamos ampliando oportunidades para nuestra economía, para nuestros visitantes y para toda la industria que depende del turismo”, sostuvo la funcionaria.

Frecuencias de operación

Las nuevas rutas operarán con diferentes frecuencias según la demanda de cada mercado.

Se informó que Filadelphia contará con servicio diario; Jacksonville y Buffalo operarán cuatro veces por semana (lunes, miércoles, viernes y sábado); Norfolk también operará cuatro veces por semana (lunes, miércoles, viernes y domingo).

Mientras, la frecuencia de Richmond a Puerto Rico se ofrecerá tres veces por semana, los martes, jueves y sábados.

“Actualmente, ninguna aerolínea opera rutas directas entre Puerto Rico y las ciudades de Buffalo, Richmond o Norfolk, lo que convierte esta expansión en una apertura significativa de nuevos mercados para la isla”, se informó.

JetBlueCompañía de Turismo de Puerto RicoAeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
