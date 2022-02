La fábrica de carnes Empacadora y Procesadora del Sur (Emprosur) en Coamo se acogió a la protección de la ley federal de quiebras, con el fin de reorganizar sus finanzas y poder continuar operaciones.

Emprosur, localizada en Coamo, adeuda un total de $10.6 millones a sus acreedores, entre los que destaca el Banco Popular, al cual le debe $5.46 millones. Otras deduas son con el Fondo Integral de Desarrollo del Departamento de Agricultura ($1.25 millones), Midland Foods ($817,146), Valley Food Produce ($553,687) y con Luma Energy ($377,815).

Fundada en el 2010, la compañía comenzó con 17 empleados, y en el año 2013 mudó sus instalaciones a la Ciudad de las Aguas Termales, ya que la mayoría de sus empleados residían en dicho municipio. Para el 2015, ya generaba un centenar de empleos directos. Emprosur procesa y empaca distintos tipos de carne para supermercados, comedores escolares y cadenas de restaurantes, entre otros clientes.

De hecho, la procesadora es el suplidor principal de carne fresca del país de la cadena Taco Maker. Su presidente Carlos Budet se mostró sorprendido con la quiebra, y señaló que solicitó de inmediato una reunión con la compañía.

“Nos acaba de llamar, nos toma por sorpresa. Estamos solicitando una reunión esta misma semana”, dijo Budet, quien indicó que Emprosur es su suplidor desde el año 2016 y siempre ha cumplido con los pedidos de Taco Maker.

“En el producto siempre han sido consistentes, tal vez en algunos acuerdos de otra índole, como los ‘rebates’, hubo ciertos problemas. Pero tenemos una buena relación con él y estamos en la disposición de darle la mano y apoyarlo”, expresó el presidente de Fransglobal, empresa matriz de Taco Maker.

Budet sostuvo que Carlos Cándido Rodríguez, presidente de Emprosur, les aseguró que la radicación de la quiebra bajo el Capítulo 11 –Reorganización corporativa- no afectará la producción ni los envíos de carne a Taco Maker. Explicó que Emprosur le suple toda la carne molida bajo las especificaciones de la cadena, la cual es 100% elaborada con ganado local.

Pese a que Fransglobal confía en que Emprosur saldrá adelante y reorganizará sus finanzas de modo satisfactorio, Budet buscará tomar previsiones para no afectar las operaciones de Taco Maker. “Inmediatamente empezaremos a buscar un plan B”, dijo el empresario al hacer alusión a la frase, “recuerda que donde hay una crisis, hay oportunidades”.

No obstante, reconoció que Emprosur es una empresa local que cuenta con excelentes equipos y siempre les ha servido bien. “Ellos tienen una planta ‘state of the art’, bien moderna. No tenemos queja”, expresó Budet al comentar que al parecer “esta es una cuestión financiera de él con Banco Popular”.

Emprosur es también suplidor de carne fresca del país de la cadena Wendy’s.

En declaraciones escritas, Lizmarie Medina, principal oficial de Mercadeo (CMO por sus siglas en inglés) de Wendco Puerto Rico, operadora de los restaurantes Wendy’s en la isla, indicó que no vislumbran que la quiebra de su suplidor impacte las operaciones ni el ofrecimiento de los productos en el menú.

“Los ejecutivos de la empresa nos notificaron su decisión de acogerse a la quiebra para dar paso a una reestructuración financiera de sus negocios. Lamentamos tengan que enfrentar esta situación. Esa decisión atañe exclusivamente a esa empresa y sería totalmente impropio de nuestra parte arrojar algún tipo de comentario sobre la misma”, manifestó la ejecutiva.

Sobre el impacto que podría tener la quiebra en el suministro de carne del país en los restaurantes, Medina indicó que en lo que a Wendco de Puerto Rico respecta, “lo importante es la calidad insuperable de nuestro producto de carne fresca y, con esta decisión de la empresa, no se espera ningún tipo de impacto en su preparación”.

Agregó la CMO que “mientras la calidad y frescura de nuestro producto se sostenga, continuaremos nuestra relación comercial con ellos”.

El Nuevo Día se comunicó varias veces con el presidente de Emprosur, así como con Alexis Fuentes Hernández, quien es su representante legal ante el Tribunal de Quiebras. A ambos se les dejó mensajes de texto y voz, para que explicaran qué motivó a la compañía coameña a buscar la protección federal de la Ley de Quiebras, cómo planifican reorganizar las finanzas del negocio, así como qué pasará con la producción y con los empleados. Sin embargo, al cierre de esta edición no habían respondido.