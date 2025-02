“Realmente le damos visibilidad a los temas (de la industria), explicando oportunidades de empleo en la isla. Llevamos personal de PW, en qué clases se deben enfocar, herramientas que deben pulir, mucho énfasis en destrezas no técnicas como la presentación de proyecto”, detalló Torres.

Por su parte, Jody Acosta, gerente general y presidenta de Pratt & Whitney en Puerto Rico, expresó que “ soy egresada del RUM y me hubiese encantado contar con un laboratorio espacial así cuando estudié (en el RUM) ”.

Una de ellas fue Wilmar Gálvez Alfonzo , quien pasó de identificarse como una estudiante que no sabía cómo lograría trabajar en algo relacionado con el espacio a estar becada para estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle en Florida.

“Recuerdo haber llegado para NAF para ese propósito de seguir adelante, porque en las escuelas públicas no tienen los recursos necesarios para prepararnos”, narró. “Lo que más me impactó fue participar en los eventos de outreach, porque me consideraba tímida, y gracias a NAF mejoré la oratoria, aprendí a sacar ese miedo de acercarme a las personas y hablar sobre mis sueños”.