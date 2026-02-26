Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:50 AM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Redacción Abierta: suscriptores de El Nuevo Día descubren en un recorrido exclusivo el proceso de la producción del periódico

Desde distintos puntos de Puerto Rico, lectores visitaron la imprenta del rotativo de récord del país para conocer el proceso editorial y participar de una charla con el editor Benjamín Torres Gotay

26 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre 60 lectores acudieron al evento en el que pudieron dialogar con parte del equipo que hace el periódico día a día.Rafael Lama Bonilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media, ofreció la bienvenida a los suscriptores a la primera edición de Redacción Abierta de El Nuevo Día.Redacción Abierta fue un evento exclusivo para suscriptores de El Nuevo Día que volverá a realizarse, por lo que se exhorta a los lectores a estar atentos a la próxima convocatoria.
1 / 28 | Redacción Abierta: suscriptores de El Nuevo Día descubren en un recorrido exclusivo el proceso de la producción del periódico . Sobre 60 lectores acudieron al evento en el que pudieron dialogar con parte del equipo que hace el periódico día a día. - alexis.cedeno
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

Más de 55 años después de su primera edición, la memoria y fidelidad de sus lectores siguen presentes. Desde Rincón hasta Humacao, decenas de suscriptores llegaron a las instalaciones de producción del periódico El Nuevo Día para dialogar, desde adentro, sobre cómo la historia comienza en la conversación y culmina en el impreso.

RELACIONADAS
Tags
El Nuevo DíaPeriodismoPeriodistasBreaking NewsGFR Media
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: