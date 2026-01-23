El Nuevo Día es seleccionado para programa que impulsa la adopción responsable de inteligencia artificial en redacciones
La iniciativa, de Factchequeado, contará con la participación de otros 11 medios
23 de enero de 2026 - 4:11 PM
23 de enero de 2026 - 4:11 PM
En medio del creciente auge de la inteligencia artificial, El Nuevo Día fue seleccionado como uno de los medios que integrará la primera cohorte de IA Impulsa, un esfuerzo dirigido a promover en las salas de redacción la adopción responsable de esta tecnología.
La iniciativa de Factchequeado, que cuenta con el respaldo de la Fundación Patrick J. McGovern, seleccionó a 12 medios que formarán parte del programa, cuyo objetivo es reducir brechas de acceso a capacitación, expertos y tecnología avanzada, sin sustituir el trabajo periodístico.
“En El Nuevo Día continuamos avanzando con el firme compromiso de mantenernos al día con las mejores herramientas e innovaciones disponibles para fortalecer y hacer más eficiente nuestra labor periodística. Reconocemos que la inteligencia artificial, utilizada de manera responsable, es una tendencia que no podemos ignorar. Agradecemos al equipo de Fatchequeado por elegirnos para esta capacitación y valoramos enormemente esta oportunidad”, indicó Yalixa Rivera, directora general de GFR Media.
Además de El Nuevo Día, los otros medios seleccionados son Conecta Arizona (Arizona), Enlace Latino (Carolina del Norte), El Tecolote (California), El Toque (Florida–Cuba), Hoy en Delaware (Delaware), La Esquina TX (Texas), Notivision Georgia (Georgia), Planeta Venus (Kansas), Radio Bilingüe (California), Radio Campesina (Arizona) y Radio Jornalera Crecen (Texas).
De acuerdo con Factchequeado, la cohorte inaugural busca reflejar una amplia diversidad geográfica al igual que distintos formatos y modelos organizacionales.
En síntesis, el grupo está conformado por siete medios digitales, tres radios y dos periódicos impresos así como por organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro que comparten el objetivo de servir mejor a las audiencias latinas.
A lo largo del programa, las redacciones recibirán acompañamiento para explorar y adoptar herramientas de inteligencia artificial (IA) desarrolladas por Chequeado, Maldita y Factchequeado, con énfasis en fortalecer el trabajo periodístico y la sustentabilidad de los medios.
Además, trabajarán en políticas de implementación de IA alineadas con las misiones editoriales y los objetivos de servicio a las audiencias, y en la difusión de aprendizajes y buenas prácticas dentro del ecosistema de medios en español.
“Este programa nace con la idea de reducir brechas: entre quienes tienen acceso a expertos, capacitación y herramientas avanzadas, y quienes, pese a estar más cerca de las comunidades, suelen contar con menos recursos para explorar y adoptar estas tecnologías. Nuestro foco está en acompañar a medios que trabajan en español, que conocen de cerca a sus audiencias y que quieren usar la IA para fortalecer —y no reemplazar— el trabajo periodístico”, explicó Sebastián Auyanet, Lead de IA de Factchequeado y responsable de la iniciativa.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: