Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 09:14 PM
S&P 500
6911.63
-0.02%
·
Dow Jones
49075.55
-0.62%
·
Nasdaq
23489.38
0.23%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nuevo Día es seleccionado para programa que impulsa la adopción responsable de inteligencia artificial en redacciones

La iniciativa, de Factchequeado, contará con la participación de otros 11 medios

23 de enero de 2026 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La inteligencia artificial es una herramienta, pero detrás de esa máquina, una persona debe estar ahí para darle sentido a esos datos. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En medio del creciente auge de la inteligencia artificial, El Nuevo Día fue seleccionado como uno de los medios que integrará la primera cohorte de IA Impulsa, un esfuerzo dirigido a promover en las salas de redacción la adopción responsable de esta tecnología.

RELACIONADAS

La iniciativa de Factchequeado, que cuenta con el respaldo de la Fundación Patrick J. McGovern, seleccionó a 12 medios que formarán parte del programa, cuyo objetivo es reducir brechas de acceso a capacitación, expertos y tecnología avanzada, sin sustituir el trabajo periodístico.

En El Nuevo Día continuamos avanzando con el firme compromiso de mantenernos al día con las mejores herramientas e innovaciones disponibles para fortalecer y hacer más eficiente nuestra labor periodística. Reconocemos que la inteligencia artificial, utilizada de manera responsable, es una tendencia que no podemos ignorar. Agradecemos al equipo de Fatchequeado por elegirnos para esta capacitación y valoramos enormemente esta oportunidad”, indicó Yalixa Rivera, directora general de GFR Media.

Además de El Nuevo Día, los otros medios seleccionados son Conecta Arizona (Arizona), Enlace Latino (Carolina del Norte), El Tecolote (California), El Toque (Florida–Cuba), Hoy en Delaware (Delaware), La Esquina TX (Texas), Notivision Georgia (Georgia), Planeta Venus (Kansas), Radio Bilingüe (California), Radio Campesina (Arizona) y Radio Jornalera Crecen (Texas).

De acuerdo con Factchequeado, la cohorte inaugural busca reflejar una amplia diversidad geográfica al igual que distintos formatos y modelos organizacionales.

En síntesis, el grupo está conformado por siete medios digitales, tres radios y dos periódicos impresos así como por organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro que comparten el objetivo de servir mejor a las audiencias latinas.

A lo largo del programa, las redacciones recibirán acompañamiento para explorar y adoptar herramientas de inteligencia artificial (IA) desarrolladas por Chequeado, Maldita y Factchequeado, con énfasis en fortalecer el trabajo periodístico y la sustentabilidad de los medios.

Además, trabajarán en políticas de implementación de IA alineadas con las misiones editoriales y los objetivos de servicio a las audiencias, y en la difusión de aprendizajes y buenas prácticas dentro del ecosistema de medios en español.

“Este programa nace con la idea de reducir brechas: entre quienes tienen acceso a expertos, capacitación y herramientas avanzadas, y quienes, pese a estar más cerca de las comunidades, suelen contar con menos recursos para explorar y adoptar estas tecnologías. Nuestro foco está en acompañar a medios que trabajan en español, que conocen de cerca a sus audiencias y que quieren usar la IA para fortalecer —y no reemplazar— el trabajo periodístico”, explicó Sebastián Auyanet, Lead de IA de Factchequeado y responsable de la iniciativa.

Tags
El Nuevo DíaInteligencia artificialBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: