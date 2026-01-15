Reportaje sobre la niñez trans en Puerto Rico publicado en El Nuevo Día es nominado a los Premios GLAAD

Un reportaje que visibiliza la niñez trans en Puerto Rico, publicado en El Nuevo Día, figura entre los nominados a la 37 edición de los Premios GLAAD, la organización de defensa más grande del mundo que aboga por las comunidades LGBTQ en los medios de comunicación.

El artículo, titulado “La niñez trans existe”: madres piden a Jenniffer González que vete medida que prohibiría tratamientos de afirmación de género y trabajado por el periodista David Cordero Mercado, fue nominado a la categoría “Artículo sobresaliente de periodismo digital”.

La historia se une a otras sobre las comunidades LGBTQ+ publicadas en medios como El País, BBC, CNN y El Espectador, entre otros.

Cordero Mercado, quien laboró en este medio hasta julio pasado, se desempeña ahora como director de Comunicaciones de la ACLU de Puerto Rico.

La historia de una madre de una mujer trans que le expresó su identidad a los 25 años Leticia Casalduc compartió a El Nuevo Día su opinión sobre el proyecto que prohibiría los tratamientos de afirmación de género en menores.

Su artículo, publicado en abril pasado, recogió, a través del testimonio de madres, las historias de menores trans, en reacción a la aprobación en la Legislatura de la medida que prohíbe tratamientos de afirmación de género. Eventualmente, la gobernadora Jenniffer González la convirtió en ley.

Esta nueva edición de los Premios GLAAD destaca a 291 nominados en 32 categorías que redefinen la cultura, honrando representaciones justas, precisas e inclusivas de personas y temas LGBTQ+ en cine, televisión, videojuegos, música, “podcasting”, periodismo, medios en español y más.

“Ante la creciente desinformación anti-LGBTQ, GLAAD se mantiene firme en su misión de trabajar en todos los medios y contar historias justas y acertadas que protejan los valores de la familia, la justicia y la libertad para todos”, expresó Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, en un comunicado de prensa.