“Las personas trans somos el 1% de la población, imagínate el (ínfimo) por ciento que son las juventudes trans. Estamos hablando de un problema casi inexistente que se han inventado Proyecto Dignidad y el PNP ( Partido Nuevo Progresista ) para cumplir con una base religiosa de derecha extrema que quiere, supuestamente, educar a sus niños en sus casas, (que dicen) ‘a mis niños los educo yo, tengo el derecho de hacer lo que quiera con mis niños’. Sin embargo, los padres de personas trans no tienen el derecho, entonces, de tomar decisiones acerca del futuro del cuido médico de sus niñes , y eso me parece bien hipócrita” , expresó Kari Claudio Betancourt , quien dirige La Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+.

“Si mando a buscar hormonas fuera de Puerto Rico que no son certificadas por ningún médico, simplemente porque me orienté, que es lo que no queremos que suceda, me las van a enviar, las voy a utilizar. Pero, las repercusiones, ¿quién entonces, si tengo alguna, me va a ayudar en Puerto Rico? Por mi experiencia, ningún médico quiere trabajar con nosotros luego de que hayamos hecho las cosas fuera del país”, añadió.