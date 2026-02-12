Reunión de pequeños negocios en el Puerto Rico Foodies Fest

Más de 60 estaciones de comida, postres y mercado creativo, marcarán la cuarta edición del Puerto Rico Foodies Fest, a celebrarse del viernes 27 de febrero al domingo, 1 de marzo, en el lote Fringe II, al lado de Plaza Las Américas en San Juan.

Posteriormente el festival que, además contará con tarimas de exhibiciones culinarias, coctelería y música en vivo, se trasladará a la Ciudad Señorial, del viernes 13 al domingo 15 de marzo en el lote Fringe I, contiguo a Plaza del Caribe.

Según Nilka Colón Gracia, presidenta de Inventiva Producciones y productora del evento, “el festival se ha consolidado como un importante espacio de exposición y desarrollo para chefs y negocios participantes, funcionando como una plataforma para presentar nuevos conceptos, fortalecer marcas y generar oportunidades comerciales dentro de la industria gastronómica local”.

La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional. (Suministrada)

“Estamos profundamente agradecidos por el respaldo que el público, las marcas y los participantes han brindado al festival. Ese apoyo nos impulsa a continuar innovando y a presentar cada año nuevas alternativas culinarias, más actividades en tarima, regalos para nuestros visitantes y una agenda musical tropical que complemente la experiencia para toda la familia”, sostuvo.

Cabe destacar que la entrada al evento es libre de costo, en donde el público podrá deleitarse con gastronomía local e internacional, clases de salsa gratuitas, degustaciones y un mercado creativo de emprendedores del patio. No obstante, los interesados deberán registrarse mediante la plataforma de Eventbrite.

De otra parte, la productora admitió que “la industria culinaria, atraviesa momentos complejos, con aumentos en costos y retos económicos que afectan especialmente a pequeños y medianos negocios”.

“Puerto Rico Foodies Fest se ha convertido en una herramienta real de apoyo, que les permite promocionarse ante público de toda la isla, posicionar sus marcas y generar ingresos en un entorno accesible y de alto tráfico”, acotó.