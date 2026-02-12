Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 06:01 PM
S&P 500
6860.87
-1.16%
·
Dow Jones
49523.14
-1.19%
·
Nasdaq
22709.05
-1.55%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reunión de pequeños negocios en el Puerto Rico Foodies Fest

El evento que se celebrará en San Juan y Ponce contará con más de 60 estaciones de comida local e internacional, así como postres y mercado creativo

12 de febrero de 2026 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Más de 60 estaciones de comida, postres y mercado creativo, marcarán la cuarta edición del Puerto Rico Foodies Fest, a celebrarse del viernes 27 de febrero al domingo, 1 de marzo, en el lote Fringe II, al lado de Plaza Las Américas en San Juan.

Posteriormente el festival que, además contará con tarimas de exhibiciones culinarias, coctelería y música en vivo, se trasladará a la Ciudad Señorial, del viernes 13 al domingo 15 de marzo en el lote Fringe I, contiguo a Plaza del Caribe.

Según Nilka Colón Gracia, presidenta de Inventiva Producciones y productora del evento, “el festival se ha consolidado como un importante espacio de exposición y desarrollo para chefs y negocios participantes, funcionando como una plataforma para presentar nuevos conceptos, fortalecer marcas y generar oportunidades comerciales dentro de la industria gastronómica local”.

La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional.
La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional. (Suministrada)

“Estamos profundamente agradecidos por el respaldo que el público, las marcas y los participantes han brindado al festival. Ese apoyo nos impulsa a continuar innovando y a presentar cada año nuevas alternativas culinarias, más actividades en tarima, regalos para nuestros visitantes y una agenda musical tropical que complemente la experiencia para toda la familia”, sostuvo.

Cabe destacar que la entrada al evento es libre de costo, en donde el público podrá deleitarse con gastronomía local e internacional, clases de salsa gratuitas, degustaciones y un mercado creativo de emprendedores del patio. No obstante, los interesados deberán registrarse mediante la plataforma de Eventbrite.

La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional.
La cuarta edición del evento se celebrará en San Juan y Ponce, con más de 60 exhibidores de comida local e internacional. (Suministrada)

De otra parte, la productora admitió que “la industria culinaria, atraviesa momentos complejos, con aumentos en costos y retos económicos que afectan especialmente a pequeños y medianos negocios”.

“Puerto Rico Foodies Fest se ha convertido en una herramienta real de apoyo, que les permite promocionarse ante público de toda la isla, posicionar sus marcas y generar ingresos en un entorno accesible y de alto tráfico”, acotó.

“Con estas nuevas ediciones en San Juan y su regreso al área sur en Ponce, Puerto Rico Foodies Fest continúa ampliando su alcance como parte del ecosistema de eventos gastronómicos en Puerto Rico”, concluyó.

Tags
PymesGastronomíaSan JuanPoncePlaza Las AméricasPlaza del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sandra Torres Guzmán
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: