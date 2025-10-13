Sam’s Club anuncia cambio de horario en sus tiendas en Puerto Rico

Sam’s Club Puerto Rico cambió ayer, domingo, su horario, el cual fue adaptado a la demanda de los consumidores puertorriqueños, anunció la tienda por membresía a través de sus plataformas sociales.

La cadena de venta al por mayor extendió su horario, abriendo desde las 8:00 a.m. para los miembros Plus, mientras que para las membresías regulares la apertura es a las 9:00 a.m. Todos los días la tienda cerrará a las 8:00 p.m.

“¡Tu Club ahora con horario extendido! A partir del 12 de octubre, disfruta de más tiempo para hacer tus compras en Sam’s Club”, comunicó la empresa sobre sus horarios en la isla. “Todos los días”, añade la publicación.

Además, el horario para los recogidos es desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y la cafetería operará de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El cambio de horario se debió “a la abrumadora respuesta de nuestros miembros, y justo a tiempo para la ajetreada temporada navideña, cuando la comodidad es lo más importante”, según una comunicación escrita de Sam’s Club enviada a Telemundo Puerto Rico.

En cuanto a los horarios festivos, Sam’s mantendrá su hora de cierre de las 8:00 p.m. el 31 de diciembre, que es la despedida de año. En la Noche Buena -24 de diciembre- cerrará a las 6:00 p.m., detalló la cadena televisiva. Y para el 4 de julio, de igual manera, el cierre será a las 8:00 p.m.