Últimas Noticias
13 de octubre de 2025
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sam’s Club anuncia cambio de horario en sus tiendas en Puerto Rico

La cadena de venta al por mayor anunció a su vez los horarios de operación para los días festivos de Navidad

13 de octubre de 2025 - 1:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas efectuaron hoy en la tarde un arresto en los predios del establecimiento Sam's Club en la avenida Kennedy. (Archivo)
La cadena de venta al por mayor extendió su horario, abriendo desde las 8:00 a.m. para los miembros Plus, mientras que para las membresías regulares la apertura es a las 9:00 a.m. Todos los días la tienda cerrará a las 8:00 p.m. (Archivo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Sam’s Club Puerto Rico cambió ayer, domingo, su horario, el cual fue adaptado a la demanda de los consumidores puertorriqueños, anunció la tienda por membresía a través de sus plataformas sociales.

RELACIONADAS

La cadena de venta al por mayor extendió su horario, abriendo desde las 8:00 a.m. para los miembros Plus, mientras que para las membresías regulares la apertura es a las 9:00 a.m. Todos los días la tienda cerrará a las 8:00 p.m.

“¡Tu Club ahora con horario extendido! A partir del 12 de octubre, disfruta de más tiempo para hacer tus compras en Sam’s Club”, comunicó la empresa sobre sus horarios en la isla. “Todos los días”, añade la publicación.

Además, el horario para los recogidos es desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y la cafetería operará de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El cambio de horario se debió “a la abrumadora respuesta de nuestros miembros, y justo a tiempo para la ajetreada temporada navideña, cuando la comodidad es lo más importante”, según una comunicación escrita de Sam’s Club enviada a Telemundo Puerto Rico.

En cuanto a los horarios festivos, Sam’s mantendrá su hora de cierre de las 8:00 p.m. el 31 de diciembre, que es la despedida de año. En la Noche Buena -24 de diciembre- cerrará a las 6:00 p.m., detalló la cadena televisiva. Y para el 4 de julio, de igual manera, el cierre será a las 8:00 p.m.

Otros festivos como el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y Pascuas la tienda anunció que estará cerrada.

ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
