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SBS concreta la quiebra

La empresa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, pero continuará operando como de costumbre

11 de mayo de 2026 - 5:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El grupo de medios Spanish Broadcasting System (SBS) se acogió a una quiebra con deudas reportadas que ascienden a entre $100 millones y $500 millones. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

El grupo de medios Spanish Broadcasting System (SBS) se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal con deudas reportadas que ascienden a entre $100 millones y $500 millones.

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El recurso fue radicado en la Corte de Quiebras del distrito de Delaware.

En abril, El Nuevo Día publicó las intenciones de la empresa -presidida por Raúl Alarcón- de reorganizar sus finanzas mientras continúan operando. La expectativa, entonces, es que la cadena de estaciones radiales continúe operando en Puerto Rico y honrando sus compromisos con empleados y proveedores.

En Puerto Rico, SBS es propietario de las emisoras de radio Mega 106.9, Zeta 93 y La Nueva 94. El año pasado, la empresa vendió las estaciones de televisión WVEO, WTCV y WVOZ-TV Puerto Rico a Word of God Fellowship, Inc., un operador de medios de comunicación cristianos conocido como Daystar Television Network, según publicó este rotativo. SBS también tiene presencia en Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago, San Francisco/San José, Orlando y Tampa, además de La Mega en Nueva York.

Un comunicado publicado este lunes en la página de la empresa confirma que tanto SBS como sus subsidiarias se acogieron voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para comenzar el proceso de reestructuración.

Indicaron que esperan recibir aprobación a su plan de reorganización, el cual esperan reduzca la deuda de la empresa “y nos posicione para el éxito a largo plazo”.

“Se espera que esta reestructuración fortalezca la empresa reduciendo la deuda, bajando el pago de los intereses y extendiendo por cuatro años la madurez de las notas”, indica el comunicado de la empresa.

Alarcón, por su parte, indicó que “esta reestructuración representa un paso importante para fortalecer nuestro balance y posicionar a la empresa hacia el futuro”.

La petición voluntaria de quiebra fue radicada hoy y reporta entre $100 millones y $500 millones en deudas a entre 1,000 y 5,000 acreedores.

SBS Puerto Rico está entre las entidades que se declararon en quiebra. Entre los acreedores no asegurados con la mayor deuda reportada, están Nielsen Audio, Inc. (empresa de medición mediática), a quienes adeudan $2.8 millones y el Servicio de Rentas Internas (IRS), con quien mantienen una deuda de $1.3 millones. Entre los acreedores está también la empresa Niunminutodebreak, LLC, organización de Héctor J. Torres Donato, conocido como “De Playmaker”. La deuda con esta entidad asciende a $100,000.

La empresa informó en el comunicado que están representados por el bufete Fried, Harrys, Shriver & Jacobson LLP y por Morris, Nichols, Arsht y Tunnell, LLP como asesores legales.

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QuiebrasIRS
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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