SBS se acogerá a la quiebra

El conglomerado mediático Spanish Broadcasting System (SBS) confirmó este miércoles que planifica acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

La bancarrota, anticipó la empresa, se radicaría en el Tribunal de Quiebras en el estado de Delaware.

SBS, presidida por el empresario Raúl Alarcón, aseveró que espera continuar operando con normalidad en medio del proceso de reorganización financiera, lo que incluye continuar realizando los pagos correspondientes a empleados y proveedores.

“La compañía ha recibido compromisos de los inversionistas de apoyo para proporcionar financiamiento durante el proceso (debtor-in-possession), incluyendo compromisos de respaldo, para apoyar los casos del Capítulo 11 y proporcionar liquidez durante la reestructuración”, precisó SBS en un comunicado de prensa.

La empresa añadió que alcanzó, el 3 de abril, un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con ciertos fondos y cuentas gestionados por Brigade Capital Management, LP, subsidiarias de Man Group plc y Bayside Capital, LLC., que poseen más del 72% del monto principal en circulación de sus bonos garantizados Senior al 9.7%, los cuales venden en 2026.

PUBLICIDAD

Según SBS, el acuerdo permitirá reducir significativamente la deuda, disminuir los gastos por intereses, extender el vencimiento de los bonos por más de cuatro años y mejorar la liquidez.

Ajuste que fortalecerá la programación local

Ello, según la empresa, posibilitará “invertir en programación local, talento e infraestructura de transmisión, así como en la plataforma digital LaMusica y otros vectores de crecimiento digital”.

De acuerdo con el reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2025, SBS arrastraba acreencias que superaban los $300 millones. Durante el mencionado periodo, la empresa ingresó $31.3 millones, una caída interanual de 13%.

En Puerto Rico, SBS es propietario de las emisoras de radio Mega 106.9, Zeta 93 y La Nueva 94. En 2025, la empresa vendió las estaciones de televisión WVEO, WTCV y WVOZ-TV Puerto Rico a Word of God Fellowship, Inc., un operador de medios de comunicación cristianos conocido como Daystar Television Network.

La transacción ascendió a $6.5 millones, según reportes de portales especializados. En ese momento, Alarcón, presidente y CEO de SBS, dijo que la compraventa era un “paso decisivo en nuestra estrategia a largo plazo de expandir nuestra competencia principal: ofrecer contenido culturalmente relevante a través de radio y canales digitales que conectan, entretienen e informan a millones de hispanos todos los días”.

“Esta venta nos permite afinar ese enfoque e invertir en nuestro crecimiento con una experiencia inigualable”, sostuvo el ejecutivo.

Además de Puerto Rico, SBS cuenta con presencia en Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago, San Francisco/San José, Orlando y Tampa, además de La Mega en la ciudad de Nueva York.