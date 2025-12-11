Se cocinan más aumentos para los negocios en el 2026

Al mirar las proyecciones económicas para el año entrante, el panorama no se proyecta muy halagador, particularmente por los aumentos que se avecinan en renglones como el costo energético y los aranceles.

Un análisis realizado por el economista Gustavo Vélez y presentado a la matrícula de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), refleja que el aumento de 12% en aranceles a los productos importados y el proyectado aumento energético, implicará un gasto de $2,000 adicionales al mes para los negocios para el 2026.

Durante el foro, Vélez, fundador de la firma Inteligencia Económica, dijo que el cargo por el escaneo de furgones actualmente le cuesta a cada hogar en Puerto Rico un total de $45.20 al año. Si el panorama inflacionario continúa como se vislumbra, agregó que se espera que el poder adquisitivo del consumidor se continúe reduciéndose en el 2026. Como ejemplo, contextualizó que por cada $1 que el consumidor gastaba en compra en el año 2006, al cierre del 2025 gasta $1.28.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de prensa de MIDA, el economista enfatizó la vulnerabilidad que representó para la isla el retraso en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Mencionó que el 46.5% de los hogares en Puerto Rico reciben el PAN, con 1.23 millones de recipientes, siendo Loíza, Ceiba, Las Marías, Maunabo y Maricao, los municipios con el mayor número de participantes del programa federal. “El PAN representa, en promedio, de los pasados cinco años, el 28.3% de consumo en alimentos en Puerto Rico”, puntualizó.

En paralelo, pronosticó que el impacto económico de los aranceles proyecta una inflación de entre 2.3% a 2.7%. Amplió que los desembolsos federales de $6,923 millones en 2026, podrían moverla a entre 1.3% y 1.6% y el desembolso de $7,093 para el 2027, la ubicaría en 1.6%.

Según el economista, uno de los retos que enfrentan los negocios de la industria de alimentos es el aumento en la tarifa energética. Pronosticó varios escenarios de posibles aumentos tras la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el peor de ellos, según Vélez, el precio podría alcanzar hasta un total de 40.658 centavos por kilovatio hora (kvh).

“Esto significa que un negocio que en octubre pagó $5,749.11 de luz, podría estar pagando un total de $8,131.71 al mes, para un aumento de hasta $2,382.60 más mensual”, resumió Vélez.

El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, dijo por su parte que “es importante que se entienda que los supermercados, aunque son los que dan frente a los consumidores, tienen muy poco que ver con la inflación de los alimentos.

PUBLICIDAD

Contrapeso a la escalada en precios

Argumento que los supermercados son los últimos en una larga cadena donde cada eslabón ha sufrido aumentos en sus costos propios como aranceles, costos energéticos, transporte, contribuciones, etc. Aun así hemos visto cierta estabilización debido al gran esfuerzo de la industria completa para controlar, y en ocasiones absorber, costos. Espacios como la actividad de hoy nos ayudan a entender mejor las causas, prever impactos futuros, hacer o modificar planes de negocio, y seguir identificando oportunidades que como industria nos permitan aminorar la presión inflacionaria en nuestra economía”.

“Este seminario de fin de año de MIDA se ha convertido en el referente para los planes de negocio de las empresas de la industria de alimentos para el nuevo año. Se presentan las proyecciones económicas junto a un análisis financiero y de tendencias del consumidor para ayudar a las empresas de la industria de alimentos a tomar las mejores decisiones y anticiparse a los posibles escenarios que enfrentarán a nivel local e internacional, dentro de las realidades que estamos viviendo en el ambiente político y social que impactan a los negocios”, expresó el presidente de MIDA, Félix Aponte.

El evento incluyó además la participación del CPA Eduardo González-Green, de la firma Aquino de Córdova LLC, quien presentó un “Análisis Financiero y Resultados del Entorno Económico Local”. Durante su participación, el CPA destacó que el ingreso neto de los supermercados en la isla equivale a 0.84 centavos por cada venta de $36.45.

Inventario para apenas 18 días

Como reto adicional, mencionó que Puerto Rico cierra el 2025 con una falta de inventario en góndola o “Out-of-Stock” superior al de Estados Unidos, lo cual aumenta la vulnerabilidad ante casos de emergencia.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico enfrenta un porcentaje de ‘Out-of-Stock’ de 14% en comparación con el 11% en Estados Unidos. Previo a este evento, ya habíamos anticipado la preocupación en torno a los días de inventario. En Estados Unidos, donde la mercancía llega por tierra de un estado a otro, el estudio de National Grocers Association refleja que tienen 20.5 días de inventario, mientras que en Puerto Rico, más del 80% de lo que se consume llega a través de los puertos, solamente tenemos 18 días de inventario”, puntualizó.

Otra de las charlas estuvo a cargo de Tatiana Irizarry, Sales Leader de NielsenIQ, quien presentó un análisis de las principales tendencias globales del consumidor, percepción de valor, digitalización del retail y factores que influyen en la confianza del consumidor, como parte de su intervención titulada “Consumer Outlook: Guide to 2026”.