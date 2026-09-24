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Segunda oleada de cierres: Starbucks cerrará otros 250 establecimientos en Norteamérica

Comenzarían esta semana y la compañía alega que se trata de locales con bajo rendimiento.

24 de septiembre de 2026 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En mayo, Starbucks despidió a otros 300 empleados de la sede central y cerró algunas oficinas de Estados Unidos que no se utilizaban lo suficiente. (Gene J. Puskar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Starbucks tiene previsto cerrar 250 establecimientos en Norteamérica a finales de esta semana.

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Se trata de la segunda gran oleada de cierres de tiendas bajo la dirección del presidente y consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, que se incorporó a la empresa en 2024. El pasado mes de septiembre, Starbucks cerró 627 tiendas en Norteamérica y Europa y despidió a 900 empleados que no trabajaban en el sector minorista.

En una carta dirigida a los empleados, el director de operaciones de Starbucks, Mike Grams, afirmó que los establecimientos afectados o bien no están obteniendo resultados financieros aceptables o bien no pueden ofrecer el tipo de experiencia que Starbucks desea para sus clientes y empleados.

La empresa no precisó el jueves qué cafeterías cerrarán ni cuántas de ellas se encuentran en Estados Unidos. Tampoco indicó cuántas de las cafeterías afectadas están sindicadas. Más de 700 establecimientos de Starbucks en EE. UU. han votado a favor de la sindicalización desde finales de 2021, pero Starbucks no apoya esta iniciativa y el sindicato y la empresa aún no han llegado a un acuerdo laboral.

Grams afirmó que Starbucks sigue renovando sus cafeterías de Norteamérica para hacerlas más acogedoras y atractivas. La empresa prevé que, para el 30 de septiembre —fecha en la que finaliza el ejercicio fiscal de Starbucks—, se habrán renovado 1,500 establecimientos.

“Estos avances nos han permitido tener una visión más clara del rendimiento de cada cafetería”, afirmó Grams en su carta. “Aunque la mayoría se está beneficiando de este impulso general, algunas cafeterías siguen obteniendo resultados por debajo de lo esperado a pesar del esfuerzo y el compromiso de todos vosotros”.

Grams afirmó que Starbucks sigue comprometida con el aumento del número de establecimientos en Norteamérica.

Starbucks ha anunciado que trasladará a los empleados a otros establecimientos siempre que sea posible o les ofrecerá una indemnización por despido en caso de que no pueda reubicar a un empleado en otro establecimiento.

En mayo, Starbucks despidió a otros 300 empleados de la sede central y cerró algunas oficinas de Estados Unidos que no se utilizaban lo suficiente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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