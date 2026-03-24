Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 02:31 AM
S&P 500 - (CFD)
6581.04
1.15%
·
Dow Jones
46208.53
1.38%
·
Nasdaq
21946.76
1.38%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin aprobarse el plan que HIMA San Pablo sometió ante el Tribunal de Quiebras

El juez Enrique Lamoutte Inclán dejó en suspenso la confirmación hasta que se resuelvan las objeciones

24 de marzo de 2026 - 10:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
HIMA San Pablo se acogió a la quiebra en 2023. (david.villafane@gfrmedia.com)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La confirmación del plan que sometió HIMA San Pablo ante el Tribunal de Quiebras federal para reestructurar su deuda quedó en suspenso.

En la vista de confirmación que se celebró el 9 de marzo pasado, el otrora conglomerado hospitalario informó que existen cuatro objeciones al plan que liquidaría la empresa bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Las objeciones corresponden a la aseguradora Triple-S, LUMA Energy, el operador privado de la red de transmisión y distribución de energía en la isla, el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés) y el representante del Síndico de Estados Unidos.

HIMA informó que llegó a un acuerdo con Triple-S, el cual fue avalado por el tribunal, mientras que con LUMA alcanzó “un acuerdo de principio”.

Respecto al IRS, el deudor indicó que todavía no han alcanzado un acuerdo, aunque mantienen conversaciones activas en esa dirección.

Un acuerdo con el IRS es vital para el futuro del plan, pues su voto es vital para la confirmación del plan presentado, reconoció la representación legal de HIMA.

La objeción del Síndico de Estados Unidos, se informó, es el único asunto legal pendiente. En enero pasado, el Síndico alegó que plan no cumple con la Ley de Quiebras federal y que no debía ser aprobado.

El argumento principal está relacionado a las liberaciones a terceros, según la minuta de la vista presidida por el juez Enrique Lamoutte Inclán, quien determinó dejar en pausa la aprobación del plan hasta que se resuelvan las objeciones.

En concreto, el juez otorgó 30 días para que se informe al tribunal sobre las negociaciones con LUMA y el IRS, que es representado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mediante una moción presentada el 26 de enero pasado, HIMA adelantó que “aunque se ha logrado progreso significativo hacia una confirmación consensuada, los deudores aún necesitan interactuar con clases adicionales, incluyendo entidades gubernamentales”.

En la vista, además, se informó que Island Healthcare LLC, la firma que proveyó financiamiento de emergencia a la empresa en medio de la quiebra, la firma Alter Domus y el Comité de Acreedores No Garantizados “suplementarán los términos del acuerdo para incluir una contribución adicional de al menos $2 millones para financiar el plan”.

El Nuevo Día reportó anteriormente que, para pagar a los acreedores, HIMA usaría cuentas por cobrar a terceros, demandas, depósitos en garantía, entre otros. También se utilizarían $55 millones que la empresa ingresó producto de la venta de sus activos entre 2023 y 2024.

Las transacciones principales incluyeron la compraventa de sus hospitales en Fajardo, Humacao, Bayamón y Caguas, así como de su centro de infusiones, negocio de ambulancias y flota de vehículos.

Los $55 millones representan apenas un 9.25% de la deuda total del antiguo conglomerado: $602 millones.

El plan presentado por HIMA está dividido en 12 clases, de las cuales tres corresponden a reclamaciones entre empresas vinculadas al antiguo conglomerado, pero que no recibirán compensación alguna, según la Declaración Informativa. El IRS y Aafaf, mientras tanto, figuran entre las clases con prioridad de pago.

HIMA nació en 1988 y creció hasta convertirse en el segundo grupo hospitalario más importante del país.

Tras su salida del ecosistema hospitalario de Puerto Rico, Metro Pavía Health System se convirtió en el conglomerado de hospitales más grande de la isla, pero no tampoco ha estado ajeno a problemas económicos.

Actualmente, otros dos hospitales están en medio de un proceso de reorganización en el Tribunal de Quiebras: el hospital Wilma N. Vázquez, en Vega Baja, y el hospital El Maestro, en Hato Rey.

Este último, cesó operaciones en agosto de 2025 por orden del Departamento de Salud.

Tags
Hima San PabloHospitalesQuiebras en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: