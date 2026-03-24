Sin aprobarse el plan que HIMA San Pablo sometió ante el Tribunal de Quiebras

La confirmación del plan que sometió HIMA San Pablo ante el Tribunal de Quiebras federal para reestructurar su deuda quedó en suspenso.

En la vista de confirmación que se celebró el 9 de marzo pasado, el otrora conglomerado hospitalario informó que existen cuatro objeciones al plan que liquidaría la empresa bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Las objeciones corresponden a la aseguradora Triple-S, LUMA Energy, el operador privado de la red de transmisión y distribución de energía en la isla, el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés) y el representante del Síndico de Estados Unidos.

HIMA informó que llegó a un acuerdo con Triple-S, el cual fue avalado por el tribunal, mientras que con LUMA alcanzó “un acuerdo de principio”.

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Respecto al IRS, el deudor indicó que todavía no han alcanzado un acuerdo, aunque mantienen conversaciones activas en esa dirección.

Un acuerdo con el IRS es vital para el futuro del plan, pues su voto es vital para la confirmación del plan presentado, reconoció la representación legal de HIMA.

La objeción del Síndico de Estados Unidos, se informó, es el único asunto legal pendiente. En enero pasado, el Síndico alegó que plan no cumple con la Ley de Quiebras federal y que no debía ser aprobado.

El argumento principal está relacionado a las liberaciones a terceros, según la minuta de la vista presidida por el juez Enrique Lamoutte Inclán, quien determinó dejar en pausa la aprobación del plan hasta que se resuelvan las objeciones.

En concreto, el juez otorgó 30 días para que se informe al tribunal sobre las negociaciones con LUMA y el IRS, que es representado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mediante una moción presentada el 26 de enero pasado, HIMA adelantó que “aunque se ha logrado progreso significativo hacia una confirmación consensuada, los deudores aún necesitan interactuar con clases adicionales, incluyendo entidades gubernamentales”.

En la vista, además, se informó que Island Healthcare LLC, la firma que proveyó financiamiento de emergencia a la empresa en medio de la quiebra, la firma Alter Domus y el Comité de Acreedores No Garantizados “suplementarán los términos del acuerdo para incluir una contribución adicional de al menos $2 millones para financiar el plan”.

El Nuevo Día reportó anteriormente que, para pagar a los acreedores, HIMA usaría cuentas por cobrar a terceros, demandas, depósitos en garantía, entre otros. También se utilizarían $55 millones que la empresa ingresó producto de la venta de sus activos entre 2023 y 2024.

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Las transacciones principales incluyeron la compraventa de sus hospitales en Fajardo, Humacao, Bayamón y Caguas, así como de su centro de infusiones, negocio de ambulancias y flota de vehículos.

Los $55 millones representan apenas un 9.25% de la deuda total del antiguo conglomerado: $602 millones.

El plan presentado por HIMA está dividido en 12 clases, de las cuales tres corresponden a reclamaciones entre empresas vinculadas al antiguo conglomerado, pero que no recibirán compensación alguna, según la Declaración Informativa. El IRS y Aafaf, mientras tanto, figuran entre las clases con prioridad de pago.

HIMA nació en 1988 y creció hasta convertirse en el segundo grupo hospitalario más importante del país.

Tras su salida del ecosistema hospitalario de Puerto Rico, Metro Pavía Health System se convirtió en el conglomerado de hospitales más grande de la isla, pero no tampoco ha estado ajeno a problemas económicos.

Actualmente, otros dos hospitales están en medio de un proceso de reorganización en el Tribunal de Quiebras: el hospital Wilma N. Vázquez, en Vega Baja, y el hospital El Maestro, en Hato Rey.