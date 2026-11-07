Supermercados Econo desmiente rumores de cierre

( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Econo catalogó como un bulo, es decir una falsedad, la información que ha circulado en redes sociales en relación a un supuesto cierre de la principal cadena de supermercados en Puerto Rico, a partir del 24 de diciembre.

En una declaración enviada a El Nuevo Día, la cadena desmintió “categóricamente” cualquier información que apunte a un cierre de la cadena.

“Pedimos a nuestros consumidores y al público en general que no presten atención a la misma”, reza la declaración de Econo.

Econo se convierte en la tercera empresa que esta semana ha sido objeto de rumores relacionados con el cierre de tiendas. Los rumores surgieron luego de que el pasado lunes, 2 de noviembre, los restaurantes KFC y Taco Bell cerraron sus puertas sorpresivamente, una vez la matriz Yum! Brands -dueña de ambas franquicias- rompió su relación con Encanto Restaurants, el operador en la isla.

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La cadena de hamburguesas Wendy’s se vio obligada a desmentir rumores similares en redes sociales.

Asimismo, Church’s Chicken -competidor de KFC- rechazó que pondere cerrar establecimientos.

Ambas cadenas reiteraron que abrirán nuevos establecimientos o están en modo de reclutamiento de personal.

“Nuestra comunicación se hace a través de nuestros canales oficiales en las redes sociales (Facebook, Instagram, X)”, subrayó Econo.

“Nos preparamos para inaugurar nuestra próxima tienda, la número 64 en Yabucoa, y venimos con más para el 2027″, reza la declaración de la cadena.