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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Supermercados Econo desmiente rumores de cierre

La cadena instó a los consumidores a ignorar la información falsa que circula en redes sociales

7 de noviembre de 2026 - 4:25 PM

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En la foto, una vista del Supermercado Econo en la avenida Campo Rico en Carolina. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

Econo catalogó como un bulo, es decir una falsedad, la información que ha circulado en redes sociales en relación a un supuesto cierre de la principal cadena de supermercados en Puerto Rico, a partir del 24 de diciembre.

En una declaración enviada a El Nuevo Día, la cadena desmintió “categóricamente” cualquier información que apunte a un cierre de la cadena.

“Pedimos a nuestros consumidores y al público en general que no presten atención a la misma”, reza la declaración de Econo.

Econo se convierte en la tercera empresa que esta semana ha sido objeto de rumores relacionados con el cierre de tiendas. Los rumores surgieron luego de que el pasado lunes, 2 de noviembre, los restaurantes KFC y Taco Bell cerraron sus puertas sorpresivamente, una vez la matriz Yum! Brands -dueña de ambas franquicias- rompió su relación con Encanto Restaurants, el operador en la isla.

La cadena de hamburguesas Wendy’s se vio obligada a desmentir rumores similares en redes sociales.

Asimismo, Church’s Chicken -competidor de KFC- rechazó que pondere cerrar establecimientos.

Ambas cadenas reiteraron que abrirán nuevos establecimientos o están en modo de reclutamiento de personal.

“Nuestra comunicación se hace a través de nuestros canales oficiales en las redes sociales (Facebook, Instagram, X)”, subrayó Econo.

“Nos preparamos para inaugurar nuestra próxima tienda, la número 64 en Yabucoa, y venimos con más para el 2027″, reza la declaración de la cadena.

Ir al supermercado hoy en día se siente como un acto de supervivencia. En Puerto Rico, la comida ha acumulado un alza de hasta el 38% en cinco años, impulsada por los costos de energía y los fletes marítimos.Las carnes, los lácteos, cereales y y agrícolas han tenido un gran alza según informa el Bureau of Labor Statistics.¿Qué hacer? Expertos recomiendan elegir marcas genéricas o productos en especial. También exhortan a buscar sustitutos de la proteína.
1 / 28 | Roto al bolsillo: alimentos que han subido de precio en los últimos años. Ir al supermercado hoy en día se siente como un acto de supervivencia. En Puerto Rico, la comida ha acumulado un alza de hasta el 38% en cinco años, impulsada por los costos de energía y los fletes marítimos. - Tony Gutierrez
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