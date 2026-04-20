Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple
El ejecutivo estará liderando la tecnológica hasta septiembre
20 de abril de 2026 - 4:59 PM
20 de abril de 2026 - 4:59 PM
La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.
Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.
“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber tenido la confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, dijo Tim Cook en un comunicado.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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