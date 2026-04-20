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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple

El ejecutivo estará liderando la tecnológica hasta septiembre

20 de abril de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tim Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple. (Godofredo A. Vásquez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

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Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple, el 1 de abril, medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico.Lo que comenzó con la venta de una furgoneta Volkswagen por parte de Steve Jobs para financiar el Apple I, diseñado por Steve Wozniak, es hoy una infraestructura global con más de 2,350 millones de dispositivos activos en todo el mundo.A nivel financiero, Apple cerró el ejercicio 2025 con un volumen de negocios récord de $416,000 millones, aunque el entorno regulatorio se ha vuelto más hostil.
1 / 14 | Apple cumple 50 años: del garaje de Steve Jobs al desafío de la inteligencia artificial. Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple, el 1 de abril, medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico.

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber tenido la confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, dijo Tim Cook en un comunicado.

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Apple
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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