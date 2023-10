El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó el cierre del establecimiento Ocean Club, localizado en Santurce, luego de operar fuera de las horas autorizadas en un acuerdo con el Municipio de San Juan y reconocer que opera como discoteca pese a que no tiene permisos para ello.

También revocó el permiso de uso que ostentaba para operar como barra, colmado, restaurante, entre otros.

La determinación se produjo a casi una semana del tiroteo que dejó a cinco personas heridas en el local. Los hechos, según las autoridades, ocurrieron a las 3:45 a.m., casi dos horas después de que el negocio debió haber cerrado sus puertas -a las 2:00 a.m.-, según el entendido entre las partes.

“Este tribunal no tiene otra opción que revocar el cierre del establecimiento y revocar el permiso. Eso no significa que el peticionado (Ocean Club) no pueda nuevamente solicitar el permiso”, estableció el juez al momento de anunciar su decisión.

PUBLICIDAD

En una vista celebrada la mañana del viernes, el abogado de Ocean Club, Carlos Rivera, reconoció el acuerdo entre las partes, pero defendió que el mismo estaba sujeto al nuevo Código de Orden Público de San Juan, que entrará en vigor el 9 de noviembre.

“Si analizamos eso (el acuerdo), y su señoría hace el análisis de esos acuerdos, usted va a ver que está amarrado en todo momento al nuevo código... sino, no lo hubiéramos firmado, porque, sino, sería el único negocio en San Juan cerrado y el resto abiertos”, planteó el abogado a Cuevas Ramos.

Empero, el juez determinó que el acuerdo avalado el pasado viernes “era para cumplirse en el momento” y catalogó la posición del establecimiento como “acomodaticia”.

“Yo entendía que (el acuerdo) era para empezar a cumplir desde el momento que se firmó el acuerdo y no dejarlo sujeto a un Código de Orden Público, porque no sabemos que luego que se apruebe llegue al Tribunal de Apelaciones”, explicó Cuevas Ramos.

El juez, asimismo, subrayó que el caso ante su consideración se sustenta en el supuesto incumplimiento del negocio y no en el incidente de violencia.

“Por el hecho donde haya ocurrido una muerte en un local no es una base para cerrarlo, porque sino vas a tener que cerrar el Tribunal de Caguas, el de Carolina o los pueblos de Bayamón o San Juan. Muertes hay donde quiera, pero de eso no se trata de esto. Se trata de lo que plantea la moción de desacato y ver si, en efecto, el acuerdo fue incumplido”, apuntó Cuevas Ramos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el abogado del Municipio de San Juan, Simone Cataldi, recordó que el acuerdo de Ocean Club con el ayuntamiento no solo se limitaba al horario de operación, sino a la instalación de detectores de metales y cámaras de seguridad.

El agente a cargo de la investigación del tiroteo en el local, Carlos Muñoz, declaró que cuando llegó al lugar encontró solo un detector de metales, pero desconectado. Asimismo, sostuvo que apenas había dos cámaras de seguridad funcionando y que las mismas estaban colocadas hacia la barra.

A preguntas del abogado del Municipio de San Juan, el dueño de Ocean Club, Teovaldo Castillo, sostuvo que cuando ocurrió el incidente estaba “cuadrando la caja”, por lo que desconoce los detalles del incidente.

Asimismo, Castillo defendió que el local contaba con cámaras de seguridad y detectores de metal al momento de los hechos, al tiempo que había nueve guardias de seguridad armados. Dos de ellos estaban localizados en el interior del sitio y siete en la entrada.

Cuestionado por el representante legal del ayuntamiento sobre si era necesario contar con esta cantidad de agentes para operar un negocio de comida y bebida, Castillo contestó “sí“.

La pregunta levantó una controversia entre las partes, pero el juez la autorizó.

“A cualquiera le llama la atención que haya siete guardias de seguridad armados afuera. Si yo fuera a un sitio y veo tanto agente armado me asusto”, apuntó Cuevas Ramos.

Mientras, el gerente de Ocean Club, Jovan Cruz, reconoció en su declaración que el negocio opera como una discoteca, pese a que el permiso de uso que ostenta no es para operar como tal.

PUBLICIDAD

El abogado del negocio, sin embargo, defendió que el local tiene derecho a poner música en el negocio. La contestación de Cruz fue la llave para que el ayuntamiento solicitara su cierre.

“Quien llegó a un acuerdo fue el demandado, quien incumplió fue el demandado, con el agravante de que el propio gerente admite bajo juramento que opera como discoteca”, expresó Cataldi.

Durante el contrainterrogatorio a Castillo, el abogado del ayuntamiento recordó que esta no es la primera vez que las autoridades municipales intervienen con Ocean Club.

Mencionó que, durante una intervención realizada el 21 de mayo de este año, oficiales de la Policía Municipal ocuparon siete armas de fuego en el negocio, mientras que días más tarde, el 27 de mayo, se encontraron otras seis armas, 13 cargadores y 321 balas.

Castillo, no obstante, contestó a preguntas de su abogado que, hasta el momento, nadie ha sido arrestado por las armas de fuego que aparecieron en el negocio.

Al salir de la sala, el comerciante de 45 años aseguró que la determinación le había tomado por sorpresa. “El juez tomó su decisión, pero nosotros seguiremos para adelante con el proyecto”, dijo a preguntas de la prensa.

Por su parte, Rivera indicó que “no descartan” tomar alguna acción para apelar la determinación del juez.

Víctor Joglar, director de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, reconoció que Ocean Club podrá someter nuevamente los documentos para la solicitud del permiso de uso único. En el lugar trabajan unas 30 personas.

“Cada persona tiene derecho a someter las radicaciones y pedir lo que entiendan que en derecho les asiste. Él (Castillo) y cualquier persona puede someter un permiso y se evaluará. Si cumple, se expide. Pero, se ve caso a caso”, afirmó Joglar.