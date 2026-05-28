Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 05:11 PM
S&P 500 - (CFD)
7473.47
0.37%
·
Dow Jones
50579.70
0.58%
·
Nasdaq
26343.97
0.19%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal pide al hospital Wilma N. Vázquez que justifique su cuarta quiebra desde 1987

El juez Enrique Lamoutte Inclán señaló que la institución tiene dos casos de bancarrota activos

28 de mayo de 2026 - 12:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
At the moment, Wilma Vázquez Hospital, located in Vega Baja, is under the Bankruptcy Law (File / GFR Media).
El Hospital Wilma N. Vázquez emplea a 500 personas. (Archivo .)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El juez Enrique Lamoutte Inclán ordenó ayer, miércoles, a Instituto Médico del Norte Inc., matriz del hospital Wilma N. Vázquez a justificar por qué mantiene dos casos activos bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

RELACIONADAS

La institución se acogió a la bancarrota por cuarta ocasión a finales del mes pasado, al reportar acreencias por $7.3 millones.

Previo a ello, el hospital se acogió a la bancarrota en 2013. El caso se cerró en 2016 y fue reabierto en 2021 hasta el presente. La primera quiebra de la institución hospitalaria fue en 1987.

El juez reconoció tener preocupaciones “respecto a tener dos casos activos y cómo ello podría afectar los intereses de los acreedores en cada caso”.

Las preocupaciones fueron reforzadas por los argumentos que el representante del Síndico de Estados Unidos presentó en relación a las cuentas bancarias previo a la petición de quiebra y las cuentas de deudor en posesión.

“Particularmente, debido a que en este momento el Plan confirmado del Capítulo 11 en el Caso Núm. 13-08961 (el caso de 2013) podría no poder modificarse”, reza la orden del juez.

En concreto, el tribunal ordenó al deudor presentar, dentro de 21 días, un informe detallado explicando quién representa legalmente a la entidad; si las entidades de ambos casos son distintas, qué cuentas bancarias utilizan, cómo se afectan los acreedores y cuáles son las circunstancias que cambiaron y que justificarían la nueva radicación.

Entre los principales acreedores no asegurados del hospital, figuran suplidores clave de servicios y equipos médicos, entre ellos Rhombus Construction LLC, Precise Radiology PSC y Medimax RSI Corporation.

Sin embargo, Luma Energy es el principal acreedor del hospital, con una deuda de $2.4 millones. La institución también adeuda sobre $683,000 a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Al momento de radicar la quiebra, Jesús Batista Sánchez, abogado del hospital, indicó que “el hospital también enfrenta retos diversos”.

Sin embargo, contrario a lo que ha ocurrido con otras facilidades de servicios de salud que se han visto obligadas a cerrar, con la radicación de la petición de reorganización financiera, el Wilma N. Vázquez ha tomado medidas responsables para preservar la operación y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones económicas, entre estas, con empleados, médicos y suplidores”, reclamó.

No obstante, este diario ha reportado en múltiples ocasiones que el hospital ha incumplido con el pago del salario de sus trabajadores y contratistas en más de una ocasión.

Desde marzo pasado, el hospital está bajo investigación del Departamento de Salud y tenía hasta ayer martes para entregar una información requerida por la agencia.

Tags
HospitalesSalud
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: