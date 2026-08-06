Uber busca cambiar su punto de recogido de pasajeros en el aeropuerto

Al reconocer que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) es el destino más solicitado, la empresa de transporte compartido Uber se encuentra en conversaciones con el operador de la instalación para discutir, entre otras cosas, el punto de recogido de pasajeros ubicado actualmente casi al final de las principales puertas de llegada.

Laura Santillán, gerente general de Uber para Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana y Panamá dijo que en los próximos meses, espera tener una respuesta de Aerostar Airport Holdings, los operadores del aeropuerto.

“Tenemos una buena relación con el grupo de Aerostar en el aeropuerto y hemos estado en constante dialogo para mejorar la experiencia del usuario. Nuestro objetivo, más allá de dónde se ubique el punto de recogido, es que la experiencia del usuario sea la mejor”, dijo.

Nuevas funciones

Uber presentó este miércoles las nuevas funciones que tendrá la plataforma, entre las cuales está la capacidad de reservar un restaurante desde la plataforma, así como estadías. La capacidad de reservar restaurantes se hizo mediante una alianza con la plataforma Open Table, mientras que la reserva de hoteles nace de un acuerdo con la plataforma de reservas y compra de pasajes Expedia.

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La plataforma de viajes y de entrega de comidas a domicilio lleva ya 10 años en Puerto Rico, un período que no ha estado exento de desafíos

Una de las controversias que enfrentaron a su llegada fue precisamente por el transporte de pasajeros hacia y desde el SJU, lo que fue criticado por los taxistas que atienden la zona.

La empresa administradora del aeropuerto no ha respondido a una petición de este medio para hablar del tema.

“Nos encontramos en continua comunicación para encontrar cuál es el punto que asegure la mejor experiencia para el usuario y la expectativa es que en los próximos meses, podamos llegar a un acuerdo¨, dijo.

Según Santillán, actualmente la estación para pedir un Uber al llegar al aeropuerto se encuentra a entre 250 y 300 metros de las puertas principales. El tiempo de caminar, afirmó, es similar al tiempo que luego los pasajeros esperan por un Uber, una vez llegan al punto designado para el recogido. Aseveró que existen otros aeropuertos en la zona con una distancia similar para los recogidos de Uber, como es República Dominicana.

La contención principal, dijo el ejecutivo, es el tema del flujo de tráfico en el aeropuerto, el cual debe garantizarse.

“En República Dominicana y Costa Rica es así. Son procesos continuos donde buscamos, a través de esa relación que, por dicha, contamos, poder conversar con Aerostar¨, dijo.

Lo más solicitado

De acuerdo con la empresa, el pedido más común en Uber Eats es un cheeseburger de Buns Burger Shop. Los consumidores boricuas piden también frituras de mozarella, nuggets, café con leche, guineos y hielo.

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Desde que Uber llegó a la isla, alredededor de 5.5 millones de personas han utilizado la plataforma para moverse o realizar órdenes de comida.

Unas 94,000 personas han generado ganancias adicionales trabajando para la plataforma en Puerto Rico. En total, los proveedores de servicios en Uber en la isla se han beneficiado con unos $500 millones en ingresos, según la empresa. La plataforma, sin embargo, no precisó cuál es la ganancia promedio para los conductores, ya sea de pasajeros o de alimento.