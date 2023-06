Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo, arrastra.

De eso puede dar fe, Favio Juan Nieves Cintrón, un joven empresario que, a sus 35 años, está cosechando los frutos de una ardua labor como propietario y administrador de dos importantes legados familiares.

Así lo aprendió de su padre, Juan Ramón Nieves Ocasio, quien le enseñó a sus tres hijos el valor del trabajo, a través de su entrega en la operación de una vaquería y una gasolinera que, actualmente, son manejados por su retoño menor.

Sin embargo, el quebradillano de 70 años continúa madrugando para ser partícipe en una industria que conoció de la mano de su progenitor, Juan R. Nieves Zamot, la cual les ha proporcionado el sustento diario durante los pasados 45 años.

“Nosotros producimos leche para la industria lechera desde 1978; mi papá empezó en el 76. Yo trabajaba en la central Coloso como inspector de colonos, y una vez, mi tío cerró la vaquería, me dijo si la quería coger. Le consulté a mi papá y me dijo que sí y me metí. Ya llevo 45 años”, recordó Nieves Ocasio, original del barrio Cocos de Quebradillas.

“Ahora con mi hijo, ya es la tercera generación. Mi papá tenía vaquería en el sector Palmarito del barrio San Antonio. Allí está mi hermano menor, José Abel Nieves Ocasio que lleva bastantes años allí”, agregó el esposo de Nyll Cintrón.

El septuagenario relató que, la vaquería Juan Nieves, ubicada en el barrio San Antonio, sector Montadero, cuenta con 62 cuerdas de terreno, además de otras 33 cuerdas que poseen en el barrio Guanajibo de Cabo Rojo.

“Aquí se empieza a ordeñar a las 5:00 de la mañana y, a las 4:00 de la tarde. Solamente hay un ordeñador porque se ordeña en un solo lado, hay ocho máquinas. De ahí, las vacas pasan a pastar, por la tarde le metemos ensilaje y, así estamos los siete días”, sostuvo.

Señaló que, de 140 vacas, ahora quedan “78 vacas en ordeño”.

“El proceso ha sido muy difícil; años buenos y otros años malos. Ahora mismo, en producción, estamos casi en 800 litros diarios, bajito, pero siempre nos hemos mantenido en 1,400 a 1,600 diarios”, explicó Nieves Ocasio quien posee un bachillerato en Educación Física de la Universidad Interamericana.

Papa Nieves, como le conocen sus familiares y amistades en toda la Isla, contó que, también se encargó de la gasolinera que fundó su padre en 1960.

“Mi papá lo hizo con un socio y, cuando murió, yo le compré la parte al socio de papi y a mis hermanos. Ahora lo cogió él (Favio)”, resaltó en cuanto al espacio ubicado en la carretera PR-2, kilómetro 99.

No obstante, el hombre fue diagnosticado con cáncer. Ahora, “estoy negativo, gracias a Dios”.

Aunque Favio trabajó en la vaquería desde que tenía 14 años, no fue hasta que cumplió la mayoría de edad cuando su padre le preguntó si quería continuar en la universidad (estudiaba pre-veterinaria), o le acompañaría en el camino empresarial que de pequeño conoció.

“Le dije que en la vaquería se iba a ensuciar y se iba a arrepentir, pero me salió duro. Se quedó conmigo hasta hace dos años, porque abrió un puesto de gasolina. Favio es la confianza de uno. Cada vez que hay problemas, es el que viene y resuelve. Pero le va bien en el garaje también”, confesó al señalar que, la vaquería genera cuatro empleos.

Por su parte, Favio, admitió que, “estoy orgulloso de papi, siempre ha estado metido en muchas organizaciones, trabajando en la vaquería y la gasolinera y atendiendo a su familia. ¿Cómo lo hacía?”.

Es que su padre se caracterizó por su aportación social en las organizaciones que lideró, entre estas, el Club Rotario e igualmente, con el establecimiento del Carnaval de Guajataca, Festival de Güiros, entre otros eventos que impulsó durante muchos años.

PUBLICIDAD

“Yo me mantengo siguiendo sus pasos. Hemos pasado por muchas situaciones, pero siempre nos hemos mantenido juntos. Gracias a Dios, tenemos el mismo pensar, llegamos siempre a un acuerdo”, admitió.

No obstante, cuando “el negocio se puso malo”, el joven emprendedor se capacitó para tomar las riendas de la empresa familiar, mediante “un curso de microempresas que nos dio el grupo de apoyo Oficina Promoción del Desarrollo Humano en Arecibo”.

“Tuve que empezar de cero. El garaje estuvo un tiempo cerrado; yo lo adquirí y lo habilité. Ahora contamos con seis empleados”, apuntó.

Su esfuerzo fue reconocido por la Junta Local de Desarrollo Laboral Norte Central, Inc., que, en 2021, lo premió como Patrono Joven Emprendedor, “en reconocimiento a su dedicación y compromiso”, a través de la empresa Los Juanes Station, LLC.