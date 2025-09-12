Wendy’s abre su restaurante número 85 en Puerto Rico

Wendy’s, la franquicia de hamburguesas, inauguró este semana su restaurante número 85 en Puerto Rico, el cual está en la avenida Piñero en San Juan.

El nuevo establecimiento contó con una inversión de $2 millones, tiene 2,953 pies cuadrados y generará 40 empleos directos.

El empresario Jorge Colón Gerena, principal oficial ejecutivo de Grupo Colón Gerena (GCG), destacó que Wendy’s es la única marca de hamburgers en la isla que confecciona el producto con carne fresca de Puerto Rico. El GCG es el conglomerado tenedor de dicha franquicia en el país.

Indicó que el conglomerado continúa invirtiendo millones de dólares para apoyar a los agricultores y a los suplidores de aquí, siendo la compra de carne fresca su inversión mayor.

“El crecimiento sostenido de la marca está centrado en ofrecerle más a la gente, manteniendo como eje el apoyo a los productos locales y creando mejores restaurantes que superen las expectativas y demandas del cliente de hoy”, expresó Colón Gerena en declaraciones escritas.

“Nuestros estándares son altos, los elevamos cada día para responder a un cliente exigente, más informado, que depende de la tecnología y espera lo mejor de las marcas. Nuestra misión siempre ha sido la calidad y en todo lo que hacemos no cortamos esquinas. Brindamos calidad y productos frescos, tomando en cuenta que nuestros visitantes buscan accesibilidad, innovación y servicio de excelencia, en todos los sentidos. Nuestra meta es clara: ofrecer el mejor valor por el dinero a nuestros comensales siempre, creyendo en Puerto Rico, y manteniendo precios competitivos”, agregó el líder de GCG.

Por su parte, Lizmarie Medina, principal oficial de Mercadeo de Grupo Colón Gerena mencionó que entre los productos locales que utiliza la franquicia figuran: carne fresca de Coamo, los huevos de Salinas, el pan de Pan Pepín y la leche del País.

“En todos los sentidos vamos más allá de la calidad que nos distingue. Además de nuestra carne fresca de Coamo, huevos de Salinas, pan fresco de Pan Pepín y leche del País, los amantes de la calidad encontrarán un restaurante moderno, con innovación y tecnología como quioscos digitales para permitirle al consumidor un servicio de primera y una experiencia más ágil que solo Wendy’s ofrece”.

Los clientes pueden hacer su pedido, de manera digital, en unos modernos quioscos que hay en el restaurante, lo que agiliza las órdenes y minimiza el tiempo de espera.

Además, el nuevo Wendy’s cuenta con servi-carro y próximamente tendrá disponible el servicio para ordenar por plataformas digitales (Uber Eats y Yibzer) con área de recogido móvil, sin necesidad de hacer fila.