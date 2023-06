Luego de que la jueza Laura Taylor Swain acogiera un análisis que, de aplicarse, recortaría agresivamente la cantidad de dinero que podrían recibir los bonistas opositores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la mirada está puesta en el nuevo Plan de Ajuste (PDA-AEE) que presentará la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los cálculos para estipular cuánto pagarán los puertorriqueños en la factura de electricidad.

En un foro convocado ayer por la Asociación de Industriales y el Instituto de Competitividad y Sustentabilidad Económica (ICSE) se discutieron los pormenores y las circunstancias históricas que llevaron a esta decisión.

Fernando Agrait, representante legal del ICSE en el proceso de Título III de la AEE, argumentó que la decisión de Swain tiene el efecto de determinar que la deuda de los bonistas no estaba garantizada, o sea, que era deuda no asegurada bajo la Ley de Quiebras. Señaló que eso significa que a esos bonistas les toca “lo que sobre”.

“El concepto es que a los deudores no asegurados hay que pagarles la cantidad que recibirían si se liquida la entidad. No hay una posibilidad de que se liquide, pero teóricamente es así. Sabemos que, si se liquida la AEE, es cero lo que les tocaría a los bonistas no asegurados”, dijo.

El Nuevo Día preguntó entonces si podrían elevar ese mismo argumento para evitar el pago de esa deuda y, por consiguiente, un aumento en la tarifa.

Por su parte, el doctor en economía Ramón Cao estableció que los análisis de cuánto realmente debían cobrar estos bonistas siempre estuvieron disponibles y sobre la mesa. Aun así, dijo, la JSF tomó otro camino. Incluso, los estimados de la JSF sobre el consumo de energía eléctrica han sido “consistentes”, comentó.

Cuestionó entonces que se usen estas métricas erradas para calcular la deuda de la AEE en los próximos 35 años.

“Los errores de proyecciones ocurrieron en todas las categorías de abonados, menos en el alumbrado eléctrico. Todos los focos se prenden todos los días a la misma hora y se apagan todos los días a la misma hora. En octubre de 2022, el error de la relación entre el consumo proyectado y el realizado fue de 30.5%. Si tienen ese problema para proyectar un año, no sé cómo van a proyectar 35 años con la deuda”, afirmó Cao.

“La pregunta con esos estimados es cuál es la magia. Uno debe pensar que cualquier deficiencia se va a ajustar con un aumento de tarifa. Si meto la pata, meto la mano en el bolsillo de ustedes y se acabó la discusión”, dijo el economista.

Se le preguntó entonces, a base de la decisión de Swain, cuánto debe ser el próximo aumento en la tarifa de la luz.

“El punto está en cuánto se va a pagar finalmente, si son los $2,300 millones o $3,384 millones porque los números cambian de papel en papel”, contestó.

“El otro factor es cuánto puede aguantar la economía de Puerto Rico. El efecto final sobre la tarifa, y es lo que he estado tratando de señalar, depende no solo de cuánto se pague por la deuda histórica (‘legacy debt’), sino también cuánto tienen que ajustarse las tarifas para financiar las inversiones que requiere la AEE para modernizar su sistema y cuánto se van a ajustar las tarifas para pagar las pensiones de los empleados”, explicó Cao.

Concluyó que sería “irresponsable” hacer una proyección de cuánto será la tarifa “porque tenemos que esperar a tener algún tipo de información acerca de por dónde van a ir los tiros”.

El exsenador Ramón Luis Nieves, quien sirvió como testigo experto del ICSE en el caso, cuestionó que a estos bonistas se les pretenda pagar miles de millones cuando compraron bonos riesgosos a sabiendas de que no era un negocio garantizado.

“Los grupos de bonistas fueron comprando y estaban asumiendo un riesgo. Tienen unos derechos y los ejercerán. Pero espero que cuando se agoten los procesos, finalmente lleguemos a un punto donde el nivel de deuda sea sostenible. Esos bonistas tienen que estar conscientes del riesgo que asumieron. Quizá querían hacer un “killing” y no les salió”, puntualizó.

Por lo pronto, tanto los industriales como los expertos en el tema celebraron ayer la determinación de Swain que estimó en $2,388 millones la reclamación de los acreedores de la corporación pública, en lugar de los $8,500 millones que reclamaban.

Reaccionan los Industriales

Eric Santiago Justiniano, presidente de Industriales, dijo que se trató de una decisión “en la dirección correcta”.

“Hay trabajo que hacer y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que seguir batallando hasta que por fin podamos ver una tarifa de 20 centavos el kilovatio hora (kvh). Aún así no es suficiente porque, si vemos el documento que preparó la (JSF), dice que en la República Dominicana está entre 12 y 19 centavos kvh y en estados como Idaho está en 10 centavos. Aun con las buenas noticias, no es suficiente”, afirmó.

Por su parte, Waleska Rivera, pasada presidenta de la organización Industriales, dijo que la manifestación organizada entre La Fortaleza y el Capitolio ayer buscaba llevar un mensaje de que no es posible continuar aumentando el costo de la luz sin afectar la vida aquí.

“Nuestro fin es que la luz no pase de 20 centavos (kvh)”, reiteró. “Ese es nuestro fin. Obviamente no llega de un día para otro a esa cantidad, pero tiene que ser nuestro norte. Tenemos que trabajar hacia eso. Ahora es casi 30 (centavos kvh) y puede subir más”, advirtió Rivera.