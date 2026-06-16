Abierto el puente que conecta el estacionamiento multipisos y la Terminal A del aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un nuevo puente conecta el estacionamiento multipisos y la Terminal A del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), tras una inversión de cerca de $5 millones.

La construcción de la estructura inició en 2024 y permitirá que se acorte “tiempo y distancia” entre dos infraestructuras que reciben cada año 400,000 vehículos y cuatro millones de pasajeros, respectivamente.

“Este puente es una inversión en movilidad y accesibilidad para pasajeros”, reclamó el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, en entrevista con El Nuevo Día.

“Los grandes aeropuertos se construyen con proyectos monumentales como con aquellos que impactan el día a día de los usuarios”, agregó.

De acuerdo con Hernández, el costo del proyecto se estimó inicialmente en $900,000, pero terminó costando $5 millones.

El ejecutivo sostuvo que el aumento respondió al “alcance” del proyecto, que también constó de la construcción de una nueva torre con un elevador, además de la adición de elementos estéticos.

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“Esos 900,0000 se estimaron hace muchos años atrás, cuando inicialmente se estableció o se definió que había una necesidad de crear esta conectividad”, explicó Hernández.

“Lo que se incluyó como parte de ese estimado inicial versus lo que tú vas a ver hoy día, no es solamente el puente, sino, inclusive, la conexión que está en el primer piso, que permite el acceso a las personas que salen del área de recogido de equipaje, conectar hacia esta facilidad y a la misma vez conectar hacia el área del alquiler de vehículos, etcétera, son parte de ese alcance que no estaba en el alcance original.

Por otro lado, el presidente de Aerostar indicó que el proyecto para expandir el estacionamiento multipisos continúa vigente.

Aseguró que el desarrollo continúa en un “proceso de análisis y subasta para comenzar el proyecto en algún momento dado antes de que termine el año”.

Recordó que, en 2025, el aeropuerto habilitó un estacionamiento satélite en el centro comercial The Mall of San Juan, el cual ha tenido una “muy buena acogida”.

“En los periodos pico de movimiento de tráfico, tanto el estacionamiento de acá como en The Mall of San Juan, tienen una ocupación muy alta, así que por eso podemos decir que hemos podido de alguna manera aliviar un poco el tema de estacionamiento que habíamos vivido en los últimos años a raíz de este crecimiento exponencial que hemos vivido luego de la pandemia y el cambio de comportamiento del consumidor que se ha experimentado de igual manera”, expresó.