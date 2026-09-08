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Aerostar invierte $500,000 en mejoras a los accesos y otras áreas del aeropuerto Luis Muñoz Marín

El proyecto contempla rehabilitación de las principales vías, al igual que el estacionamiento y el puente peatonal

8 de septiembre de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las obras podrían ocasionar congestión vehicular, por lo que el operador del aeropuerto exhortó a los viajeros a salir con tiempo adicional. (Xavier Araújo)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Aerostar Puerto Rico invertirá aproximadamente $500,000 para rehabilitar una de las principales vías de entrada y salida del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), así como áreas del estacionamiento multipisos y el puente peatonal central de la instalación.

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La mayor parte de la inversión, unos $400,000, corresponde a los trabajos de pavimentación que ya comenzaron en uno de los accesos utilizados diariamente por pasajeros, empleados, proveedores y visitantes.

Las obras podrían ocasionar congestión vehicular, por lo que el operador del aeropuerto exhortó a los viajeros a salir con tiempo adicional. La recomendación también aplica a las personas que acudan a recoger o llevar pasajeros y a los empleados de la instalación.

“Sabemos que una intervención de esta naturaleza puede generar congestión vehicular temporal, por lo que exhortamos a nuestros pasajeros a planificar su viaje al aeropuerto y salir con tiempo adicional”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airports Holding para Puerto Rico.

Según el ejecutivo, la intervención forma parte del programa de mantenimiento de la empresa, dirigido a atender de manera preventiva las necesidades de la infraestructura aeroportuaria.

“Este programa nos permite prolongar la vida útil de la infraestructura y mantener condiciones seguras para los pasajeros, empleados y demás usuarios”, agregó Hernández.

La compañía dijo a través de sus redes sociales que las obras tardarían unas dos semanas, aunque no informó si contemplan cierres totales o parciales de carriles durante su ejecución. Tampoco detalló cómo se distribuirán los trabajos por fases u horarios.

Aerostar sí indicó que coordinará las labores para reducir, en la medida posible, su efecto sobre el tránsito y las operaciones del aeropuerto. Sin embargo, anticipó que podrían registrarse periodos de tránsito pesado debido a la naturaleza de los trabajos.

Trabajos en el estacionamiento

Además de la inversión en la vía de acceso, la empresa destina cerca de $100,000 a rehabilitar los pisos del segundo nivel del estacionamiento multipisos y el puente peatonal central que conecta con los terminales B y C.

Ese proyecto incluye la remoción del sistema epóxico existente, reparaciones en las superficies, la aplicación de un nuevo tratamiento de piso con acabado antideslizante y el sellado de canaletas para reducir las filtraciones.

Previamente, Aerostar había rehabilitado los pisos de los niveles tres al seis del estacionamiento.

Mientras continúen las obras, la empresa recomendó a pasajeros, empleados y visitantes mantenerse atentos a la señalización colocada en el aeropuerto y a las actualizaciones publicadas en las plataformas digitales de Aeropuerto SJU.

Tags
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport HoldingsTurismo
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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