Aerostar invierte $500,000 en mejoras a los accesos y otras áreas del aeropuerto Luis Muñoz Marín
El proyecto contempla rehabilitación de las principales vías, al igual que el estacionamiento y el puente peatonal
8 de septiembre de 2026 - 12:35 PM
8 de septiembre de 2026 - 12:35 PM
Aerostar Puerto Rico invertirá aproximadamente $500,000 para rehabilitar una de las principales vías de entrada y salida del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), así como áreas del estacionamiento multipisos y el puente peatonal central de la instalación.
La mayor parte de la inversión, unos $400,000, corresponde a los trabajos de pavimentación que ya comenzaron en uno de los accesos utilizados diariamente por pasajeros, empleados, proveedores y visitantes.
Las obras podrían ocasionar congestión vehicular, por lo que el operador del aeropuerto exhortó a los viajeros a salir con tiempo adicional. La recomendación también aplica a las personas que acudan a recoger o llevar pasajeros y a los empleados de la instalación.
“Sabemos que una intervención de esta naturaleza puede generar congestión vehicular temporal, por lo que exhortamos a nuestros pasajeros a planificar su viaje al aeropuerto y salir con tiempo adicional”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airports Holding para Puerto Rico.
Según el ejecutivo, la intervención forma parte del programa de mantenimiento de la empresa, dirigido a atender de manera preventiva las necesidades de la infraestructura aeroportuaria.
“Este programa nos permite prolongar la vida útil de la infraestructura y mantener condiciones seguras para los pasajeros, empleados y demás usuarios”, agregó Hernández.
La compañía dijo a través de sus redes sociales que las obras tardarían unas dos semanas, aunque no informó si contemplan cierres totales o parciales de carriles durante su ejecución. Tampoco detalló cómo se distribuirán los trabajos por fases u horarios.
Aerostar sí indicó que coordinará las labores para reducir, en la medida posible, su efecto sobre el tránsito y las operaciones del aeropuerto. Sin embargo, anticipó que podrían registrarse periodos de tránsito pesado debido a la naturaleza de los trabajos.
Además de la inversión en la vía de acceso, la empresa destina cerca de $100,000 a rehabilitar los pisos del segundo nivel del estacionamiento multipisos y el puente peatonal central que conecta con los terminales B y C.
Ese proyecto incluye la remoción del sistema epóxico existente, reparaciones en las superficies, la aplicación de un nuevo tratamiento de piso con acabado antideslizante y el sellado de canaletas para reducir las filtraciones.
Previamente, Aerostar había rehabilitado los pisos de los niveles tres al seis del estacionamiento.
Mientras continúen las obras, la empresa recomendó a pasajeros, empleados y visitantes mantenerse atentos a la señalización colocada en el aeropuerto y a las actualizaciones publicadas en las plataformas digitales de Aeropuerto SJU.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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