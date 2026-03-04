Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 10:15 PM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Air France anuncia que suspenderá vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Si la situación mejora, la aerolínea volvería a operar “a partir del 15 de junio”

4 de marzo de 2026 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un portavoz de Air France dijo que el vuelo AF065 entre Los Ángeles y París, que aterrizó en Salt Lake City para verificaciones de seguridad, volvió a despegar de esa ciudad estadounidense. (AP)
Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística.
Por AFP
Agencia de noticias

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a AFP.

RELACIONADAS

“Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo”, precisó Air France.

La reanudación está prevista “a partir del 15 de junio” si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán “contactados de manera individual por correo electrónico, SMS y mediante la aplicación” de la compañía.

“Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos”, añadió la aerolínea, que dijo “lamentar esta situación”.

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en Bahamas para repostar queroseno.

Varias aerolíneas internacionales ya anunciaron la suspensión de sus vuelos a Cuba: dos rusas, Rossiya y Nordwind, y tres canadienses (Air Canada, WestJet y Air Transat).

Tags
Breaking NewsCubaEstados UnidosVenezuelaFranciaAvión
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: