Air France anuncia que suspenderá vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a AFP.

“Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo”, precisó Air France.

La reanudación está prevista “a partir del 15 de junio” si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán “contactados de manera individual por correo electrónico, SMS y mediante la aplicación” de la compañía.

“Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos”, añadió la aerolínea, que dijo “lamentar esta situación”.

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en Bahamas para repostar queroseno.