OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Lee BorgesJosé Lee Borges
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuba en la mira de Estados Unidos

China, Rusia e incluso países como México observan y calibran sus posiciones, escribe José Lee Borges

7 de marzo de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La orden ejecutiva establece un nuevo esquema arancelario que penaliza las importaciones provenientes de países que abastezcan de crudo a la isla, ya sea de manera directa o indirecta. El objetivo es claro: desalentar el poco suministro energético que sostiene a Cuba, afirma José Lee Borges. (Ramon Espinosa)

Desde que tengo uso de razón llevo escuchando que al régimen comunista de Cuba le queda poco tiempo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la estructura política de la isla permanece. En días recientes, la tensión dejó de ser mera especulación: una patrulla cubana interceptó una lancha con matrícula de Florida frente a la costa norte de Cuba. El enfrentamiento dejó cuatro muertos, según informó el Ministerio del Interior cubano. El episodio recuerda que la relación entre Washington y La Habana puede escalar más allá del discurso, pero el momento actual añade una capa de incertidumbre especialmente delicada.

ACERCA DEL AUTOR
José Lee Borges

José Lee Borges

Profesor e Historiador
