Cuba en la mira de Estados Unidos
China, Rusia e incluso países como México observan y calibran sus posiciones, escribe José Lee Borges
7 de marzo de 2026 - 9:00 PM
Desde que tengo uso de razón llevo escuchando que al régimen comunista de Cuba le queda poco tiempo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la estructura política de la isla permanece. En días recientes, la tensión dejó de ser mera especulación: una patrulla cubana interceptó una lancha con matrícula de Florida frente a la costa norte de Cuba. El enfrentamiento dejó cuatro muertos, según informó el Ministerio del Interior cubano. El episodio recuerda que la relación entre Washington y La Habana puede escalar más allá del discurso, pero el momento actual añade una capa de incertidumbre especialmente delicada.
