Airbnb reclama que su impacto económico en Puerto Rico superó los $1,800 millones en 2025

Airbnb reclamó este martes que su impacto económico en Puerto Rico superó los $1,800 millones en 2025, un incremento de 10% respecto al año previo.

La plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) detalló que, según sus datos, la actividad económica generada por 2.3 millones de huéspedes locales y visitantes alcanzó los $3,000 millones.

De ese total, el gobierno habría ingresado $513 millones. Este número no considera los impuestos recaudados y remitidos directamente por Airbnb, precisó la plataforma.

Airbnb sostuvo que el crecimiento registrado en 2025 estuvo impulsado por la residencia del artista urbano Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La serie de conciertos, según la empresa, estimuló la demanda de alojamiento y servicios y consolidó a Puerto Rico como destino de referencia para eventos de gran escala.

“Los resultados de 2025 confirman que Puerto Rico vive uno de los momentos más efervescentes de su historia turística. Airbnb ha sido una plataforma clave para respaldar ese crecimiento, contribuyendo a que el impacto del turismo se traduzca en ingresos, empleos y oportunidades para familias, comunidades y negocios locales en toda la isla”, dijo Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y el Caribe, en un comunicado de prensa.

Según la plataforma, los huéspedes que se alojaron a través de Airbnb gastaron un total sobre $2,000 millones en negocios locales o $4 por cada dólar gastado en una estancia de Airbnb.

Los sectores con mayor concentración de gasto fueron los de restaurantes con $776 millones, seguido de los supermercados ($399 millones), el transporte ($360 millones), el entretenimiento ($349 millones) y las compras ($338 millones)