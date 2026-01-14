Hoteles y alquileres a corto plazo ingresaron casi $2,000 millones en 2025

Los hoteles y alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) ingresaron unos $1,990 millones en 2025, según datos provistos por Discover Puerto Rico.

La cifra, que consolida al año pasado como otro de números récords para el sector turístico, representa un aumento de 3% en comparación con el 2024.

“Este es el quinto año consecutivo en que Puerto Rico alcanza nuevos récords turísticos, reflejo de un crecimiento sostenido y de una estrategia clara de posicionamiento internacional. Ese impulso continuará fortaleciéndose en el 2026, mediante eventos y promociones que consoliden a la isla como un destino de calibre global. Puerto Rico no se define por comparaciones regionales; es un destino con una propuesta única y competitiva para visitantes de todo el mundo”, destacó Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, durante un evento de la Asociación de Gerentes Profesionales de Convenciones en Philadelphia.

Además de los números récords en ingresos por alojamientos, Pérez destacó que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín recibió más de 6.8 millones de llegadas de pasajeros en 2025, un aumento del 3% en comparación con el año anterior.

Mientras, registró casi 7.9 noches de hotel reservadas en 2025, según STR y AirDNA, lo que representa un aumento interanual del 8%.

El ejecutivo agregó que, para noviembre de 2025, el destino también alcanzó un récord de 102,300 empleos en el sector de recreación y alojamientos, cifra que representa un alza del 4% con respecto al año anterior, según el Negociado de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

En cuanto a los eventos y convenciones, Pérez resaltó que se logró un récord de 262,779 reservas de noches de hotel para 2025, para un alza interanual de 18%.

Concretamente, el mercado de eventos y convenciones contribuyó con más de $207 millones para la economía de Puerto Rico, un 2% más que el 2024.

Pérez también celebró que más de 1.6 millones de pasajeros de cruceros llegaron al puerto de Puerto Rico en 2025, lo que refleja un aumento de casi el 8% en comparación con 2024.

“En 2025, Puerto Rico alcanzó nuevas marcas, reafirmando el lugar de la isla como un destino global de primer nivel”, dijo, por su parte, Storm Tussey, principal oficial de mercadeo de Discover Puerto Rico.