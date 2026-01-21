Alcalde de Aguadilla defiende en Madrid propuesta del pasaporte español para los boricuas

Madrid, España - Al recibir un reconocimiento de parte de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País “por su destacada labor en la preservación y fomento del legado hispánico en Puerto Rico”, el alcalde Aguadilla, Julio Roldán Concepción, defendió la propuesta que otorgaría la ciudadanía española a los boricuas como una medida de reparación histórica.

El ejecutivo municipal, que recibió el galardón en medio de las actividades relacionadas a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), firmó a finales del año pasado una ordenanza que respalda la iniciativa.

La “Propuesta de Nacionalidad Española Reparativa para los Puertorriqueños” es impulsada desde 2024 por el jurista español Rafael Maldonado de Guevara, quien participó del reconocimiento a Roldán Concepción.

Pero, la propuesta ganó relevancia luego de la celebración del Congreso Internacional España y Puerto Rico, que se celebró octubre en el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico.

Durante su alocución al recibir el reconocimiento, el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), reclamó que su respaldo “no responde a ningún ideal ni mucho menos a ninguna causa partidista, este respaldo es digno, moral y de orgullo patrio a nuestra identidad puertorriqueña formada por más de cinco siglos de la mano de España”.

Para los que respaldan la propuesta, los puertorriqueños tienen derecho a la ciudadanía reparativa ya que se les despojó de su ciudadanía injustamente tras el Tratado de París de 1898, acuerdo que puso fin a la Guerra Hispanoamericana.

Mediante tal acuerdo, España le cedió el archipiélago puertorriqueño a Estados Unidos. La movida dejó sin la ciudadanía a casi un millón de boricuas.

En un aparte con los medios de comunicación, Roldán Concepción rechazó las críticas recibidas por la ordenanza municipal que firmó.

De hecho, sostuvo que el resto de los alcaldes deberían tomar acciones similares a las de su municipio.

“Entendemos que esto (la ciudadanía reparativa) es algo que nos pertenece a todos. Es tiempo de nosotros saber de dónde uno viene, de dónde salen nuestras tradiciones, que fueron heredadas de los españoles”, consideró.

“Al día de hoy tenemos herencia, gente de ojos azules y gente blanca y gracias a eso estamos aquí, además de nuestra fe cristiana”, agregó.

Por su parte, Maldonado de Guevara sostuvo que la propuesta que impulsa saltó del mundo académico a la sociedad civil.

Destacó que la iniciativa ya cuenta con el respaldo de organizaciones como el Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico.

“La organización hizo un manifiesto para que la sociedad canaria respalde esta propuesta en las Cortes Generales (de España)”, describió.

Aunque no ofreció información concreta, el jurista indicó que hay otras entidades que están a favor de la propuesta.

Empero, reconoció que la iniciativa debe llegar al mundo político, en concreto al Congreso de los Diputados y el Senado de España.

Para ello, Maldonado de Guevara dijo que podría transcurrir más tiempo.

“Es complicado remover una cuestión histórica de hace 128 años, pero no es menos cierto que hace escasos meses nadie recordaba el sangrante caso de Puerto Rico en la historia de España y se está abriendo brecha. Pero, el objetivo es llegar a los políticos, a los legisladores, y se está hablando con ellos”, expresó.

Pese a tales conversaciones, el jurista aceptó que el contexto político actual en España es complicado.

“El gobierno no tiene mayoría parlamentaria y no se sabe cuánto va a durar el gobierno. Con todo y con eso cabe la esperanza de que algún partido o algún miembro relevante haga suya la propuesta”, apuntó.

Ante las críticas que enfrenta la iniciativa, Maldonado de Guevara sostuvo que se beneficiarían “una decena de miles” de puertorriqueños.

De igual forma, defendió que una doble ciudadanía para los residentes de la isla es jurídicamente posible, pues la ciudadanía estadounidense no estaría en peligro.