Anticipan la creación de otro proyecto para regular los alquileres a corto plazo en Puerto Rico

Poco después de que trascendieron los resultados en el cuerpo legislativo, el presidente de la PRHTA, Miguel Vega, se expresó complacido con el desenlace de la votación senatorial y agradeció a aquellos legisladores que votaron en contra de la medida, puesto que no se incluyeron las enmiendas propuestas por la asociación.

La propuesta de la PRHTA era aumentar a 11% el room tax que se les paga a los STR y destinar un 3% de ese total a los ayuntamientos, pero la comisión senatorial no aceptó esta enmienda.

Airbnb abierto a colaborar con la regulación

Por su parte, la empresa Airbnb, aunque lamentó que el Senado no diera paso al proyecto de ley, se hizo disponible para colaborar en la creación de otra medida que permita regular los STR.

Muñoz lamentó la derrota del proyecto y aseguró que “deja un vacío” al no establecer un registro unificado a nivel isla, no requerir estándares de operación, no generar ingresos por room tax a los municipios, entre otras implicaciones enlistadas por el ejecutivo.