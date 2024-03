Asociación de Hoteles y Turismo reconoce que “se puede hacer más” para evitar ahogamientos en las playas

“Hemos ido a la Legislatura para que, de la misma forma que tu avisas un flash flood (inundación repentina) o una alerta Amber, se envíe un mensaje a través de los celulares porque así coges todas esas señales de los turistas, los visitantes, los residentes en toda el área de Puerto Rico y, por lo menos, les estás dando el aviso de que las marejadas están difíciles y que no están aptas las playas para meterse ”, sostuvo Vega, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Abogan por el establecimiento de cuerpos de salvavidas en más playas

“De la misma manera que uno no le puede poner un policía detrás a cada ciudadano, tampoco le puedes poner un salvavidas. Hay una parte importante de educación y la educación tiene que venir con saturación, que la información venga de todas partes”, expresó Vega.

En 2017, se presentó el proyecto de la Cámara 1103 para crear la “Ley de Avisos de Alertas Inalámbricas para Usuarios de Playas y Áreas Costeras ante Condiciones Marítimas de Peligro en Puerto Rico”. Este recibió un informe positivo de la Comisión de Desarrollo Económico, a pesar de que fue cuestionado por compañías de telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Meteorología expresó dudas sobre su alcance, según el informe disponible en el portal del Sistema Único de Trámite Legislativo. La medida no fue aprobada.

En 2022, por otro lado, se presentó el proyecto de la Cámara 1211 para crear el Programa de Alerta a los Bañistas , el cual ordenaría a las hospederías notificar a los teléfonos móviles y correos electrónicos de los huéspedes que las condiciones del mar son peligrosas para los bañistas. La pieza legislativa no ha sido evaluada tras ser presentada.

El presidente de la Asociación de Hoteles indicó, no obstante, que apoya la ampliación de equipos de salvavidas a más playas si se trata de una iniciativa gubernamental en la que colaboren otros sectores.

“Vamos a ser responsables cuando hacemos comentarios respecto a los hoteles y el turismo. Entiendo que se puede hacer más, pero tiene que haber una coordinación de todos los elementos, tanto el gobierno como el sector privado, y adjudicar las responsabilidades como son. No me puedo hacer responsable por un área que no es del hotel”, manifestó Vega.