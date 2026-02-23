Opinión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aumentan los vuelos cancelados en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal

Las inclemencias del tiempo afectan a sobre 7,500 pasajeros

23 de febrero de 2026 - 7:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cancelaciones fueron reportadas por segundo día consecutivo. (Xavier Araújo)
Por

Mientras las condiciones del tiempo en el noreste de Estados Unidos empeoran por el paso de un tormenta invernal, ya son 76 los vuelos cancelados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

RELACIONADAS

Tal cantidad se traduce en 7,553 pasajeros afectados, informó esta tarde Aerostar, el operador privado de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

En total, se cancelaron 40 vuelos de llegadas, afectando a 3,256 pasajeros, y 36 vuelos de salidas, impactando a 4,297 viajeros.

De acuerdo con los datos de Aerostar, tanto en vuelos de llegadas como de salidas, JetBlue, Frontier Airlines y Spirit Airlines lideran el listado de cancelaciones.

La lista también incluye a United, American Airlines y Delta Airlines.

Este lunes, las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte, y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 1 a 2 pies (30 a 60 centímetros) de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.

Frente a este escenario, el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, anticipó que la normalización de las operaciones aéreas en el SJU tardaría “varios días”.

“La recuperación no es solamente considerando San Juan, sino el impacto del cierre de esos ‘hubs’ aéreos a nivel nacional. Hay que ver cuán rápido se puede dar esa normalización. Sobre 70 vuelos cancelados para nosotros podrían tardar (en recuperarse) un día, dos días o varios días”, explicó Hernández en entrevista con El Nuevo Día.

Hernández aseguró que el SJU no hay personas pernoctando y destacó que los viajeros están haciendo uso de las herramientas de comunicación que ofrecen las aerolíneas.

“Aquí no hay nadie que esté pernoctando a raíz de las cancelaciones. Las personas están usando las herramientas de las aerolíneas, que son la mejor forma para asegurarse que uno pueda llegar al destino de la mejor forma posible”, sostuvo el presidente de Aerostar.

Tags
Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínBreaking NewsTormentas en Estados Unidos
