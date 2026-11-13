Cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico por condiciones del tiempo en Estados Unidos

Las condiciones climatológicas que afectan la costa noreste de Estados Unidos provocaron cancelaciones y retrasos en varios vuelos con destino y salida de Puerto Rico, informó este viernes Aerostar Airport Holdings LLC.

Según el informe de operaciones irregulares de la empresa, actualizado a las 9:45 a.m., un total de 11 vuelos de llegada y seis de salida del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, se han visto afectados.

De acuerdo con las cifras provistas por Aerostar, se estima que 1,849 pasajeros de vuelos de llegada y otros 904 pasajeros de vuelos de salida podrían resultar afectados, para un total de 2,753 viajeros.

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Entre los vuelos de llegada, cuatro fueron cancelados y siete experimentaron retrasos. Las rutas afectadas incluyen conexiones desde Nueva York (JFK y Newark), Connecticut (Bradley y Tweed-New Haven), Boston, Filadelfia, White Plains y Washington D. C.

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En cuanto a las salidas, cuatro vuelos fueron cancelados y dos sufrieron retrasos. Entre los destinos impactados figuran Nueva York, Newark, Bradley y Tweed-New Haven.

Las aerolíneas cuyos vuelos aparecen en el informe son JetBlue, United Airlines, Frontier, Avelo y Delta.