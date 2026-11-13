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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico por condiciones del tiempo en Estados Unidos

Aerostar informó que 17 vuelos de llegada y salida del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se han visto afectados

13 de noviembre de 2026 - 11:47 AM

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Las aerolíneas cuyos vuelos aparecen en el informe son JetBlue, United Airlines, Frontier, Avelo y Delta. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las condiciones climatológicas que afectan la costa noreste de Estados Unidos provocaron cancelaciones y retrasos en varios vuelos con destino y salida de Puerto Rico, informó este viernes Aerostar Airport Holdings LLC.

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Según el informe de operaciones irregulares de la empresa, actualizado a las 9:45 a.m., un total de 11 vuelos de llegada y seis de salida del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, se han visto afectados.

De acuerdo con las cifras provistas por Aerostar, se estima que 1,849 pasajeros de vuelos de llegada y otros 904 pasajeros de vuelos de salida podrían resultar afectados, para un total de 2,753 viajeros.

BlueSky San Juan comenzó la construcción de un FBO en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, un proyecto de $54 millones dirigido a atender la demanda de la aviación ejecutiva en Puerto Rico. La inversión cuenta con capital privado puertorriqueño y financiamiento de FirstBank. Los desarrolladores proyectan completar la construcción en el verano de 2028 e iniciar operaciones en el otoño de ese año.Durante la construcción se proyectan entre 30 y 40 empleos. Una vez entre en operaciones, BlueSky San Juan estima generar entre 60 y 80 empleos directos y alrededor de 110 indirectos.
1 / 8 | Así será el nuevo FBO BlueSky San Juan en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. BlueSky San Juan comenzó la construcción de un FBO en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, un proyecto de $54 millones dirigido a atender la demanda de la aviación ejecutiva en Puerto Rico. - Suministrada

Entre los vuelos de llegada, cuatro fueron cancelados y siete experimentaron retrasos. Las rutas afectadas incluyen conexiones desde Nueva York (JFK y Newark), Connecticut (Bradley y Tweed-New Haven), Boston, Filadelfia, White Plains y Washington D. C.

En cuanto a las salidas, cuatro vuelos fueron cancelados y dos sufrieron retrasos. Entre los destinos impactados figuran Nueva York, Newark, Bradley y Tweed-New Haven.

Las aerolíneas cuyos vuelos aparecen en el informe son JetBlue, United Airlines, Frontier, Avelo y Delta.

Se exhortó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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