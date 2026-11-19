San Juan Cruise Port (SJCP) compartió una serie de recomendaciones para facilitar el acceso a los dos muelles Panamericanos durante la temporada alta de cruceros 2026-2027 debido al esperado aumento en el tránsito de pasajeros y vehículos.

Durante el período, que se extiende hasta abril de 2027, se proyectan cerca de 541 escalas y alrededor de 1.3 millones de pasajeros en San Juan. Del total de visitas anticipadas, unas 246 corresponderían a operaciones de puerto base y otras 295 a embarcaciones en tránsito.

El día de mayor movimiento de la temporada alta será el 7 de abril de 2027, cuando se anticipa la presencia simultánea de más de 20,000 pasajeros en el Viejo San Juan.

La operación simultánea de dos embarcaciones los sábados y domingos conlleva un mayor flujo de pasajeros que embarcan y desembarcan, así como de vehículos privados, transportistas, suplidores y personal de apoyo.

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Los domingos, los muelles reciben al Norwegian Prima, de Norwegian Cruise Line, y al Vision of the Seas, de Royal Caribbean. Mientras, los sábados operan el Valiant Lady, de Virgin Voyages, y el Rhapsody of the Seas, también de Royal Caribbean.

Ante las limitaciones de acceso a la zona portuaria, SJCP anticipa un aumento en el tránsito vehicular durante determinadas horas del día. La empresa indicó que mantiene coordinación con la Policía, otras agencias gubernamentales y las líneas de cruceros para facilitar la movilidad durante los días de mayor actividad.

Principales recomendaciones

Entre los consejos, la empresa exhortó a los pasajeros a respetar el horario de llegada asignado por su línea de cruceros y evitar presentarse con demasiada anticipación. Según explicó, los horarios específicos permiten distribuir el flujo de viajeros durante el día y reducir la acumulación de vehículos en los accesos a las terminales.

También, recomendó completar anticipadamente el proceso de registro o check-in, verificar los documentos requeridos y confirmar el terminal correspondiente antes de dirigirse al puerto.

En cuanto al manejo vehicular, SJCP pidió a conductores y proveedores de transporte planificar sus rutas con anticipación, considerar tiempo adicional de traslado ante posibles congestiones y seguir las instrucciones de los oficiales de tránsito, la señalización y el personal de apoyo.

Asimismo, exhortó a utilizar exclusivamente las áreas designadas para dejar y recoger pasajeros, sin detenerse en las vías de acceso ni en espacios no autorizados.

La empresa destacó que estas medidas también aplican a los conductores de taxis y plataformas de movilidad compartida, como Uber y Lyft. Para estos últimos, indicó que ofrece un servicio de transbordo gratuito a los pasajeros que son dejados en la entrada de la calle Muelle.

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Como parte de las herramientas de orientación, SJCP también puso a disposición del público mapas y vídeos con instrucciones sobre las rutas de acceso a los muelles Panamericanos, disponibles a través de sus plataformas digitales.

Además, señaló que coordina anticipadamente la logística de suministros y provisiones para las embarcaciones como parte de sus medidas operacionales para reducir el impacto de la actividad portuaria sobre el tránsito.

La empresa reiteró que la colaboración de pasajeros, familiares, conductores y proveedores de servicios será importante para mantener un flujo vehicular organizado durante los fines de semana de mayor actividad.