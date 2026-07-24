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Contour Airlines hará dos vuelos semanales entre San Juan y Trinidad y Tobago

La nueva ruta estará disponible a partir del 5 de octubre de este año

24 de julio de 2026 - 12:25 PM

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La aerolínea comenzó operaciones en Puerto Rico en septiembre de 2025. (Hand-out)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Contour Airlines ampliará su red de rutas en el Caribe con un nuevo servicio entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

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La ruta comenzará a operar el 5 de octubre de este año y conectará el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, con el Aeropuerto Internacional de Piarco (POS), en Trinidad y Tobago, mediante dos vuelos semanales.

La aerolínea, que llegó a Puerto Rico en 2025, informó que el itinerario incluirá un vuelo desde Trinidad y Tobago hacia San Juan los martes con salida a las 8:30 a.m., mientras que el servicio desde San Juan hacia el país insular partirá los jueves a las 4:05 p.m.

Ambos vuelos harán una parada intermedia, pero los pasajeros permanecerán en el mismo avión, sin necesidad de desembarcar.

Según la empresa, la nueva conexión busca fortalecer la conectividad aérea regional e impulsar el turismo, el comercio y los viajes de negocios entre ambas jurisdicciones.

Ben Munson, presidente de Contour Airlines, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, durante la inauguración de la empresa en la isla en 2025.
Ben Munson, presidente de Contour Airlines, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, durante la inauguración de la empresa en la isla en 2025. (Pablo Martínez Rodríguez)

Además de la ruta entre San Juan y Trinidad y Tobago, Contour Airlines notificó que el servicio también estará disponible entre Saint Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses, y el territorio trinitense.

“Nos entusiasma continuar expandiendo nuestra red en el Caribe con esta nueva ruta, que facilitará los viajes para residentes, empresas y visitantes, mientras fortalece los lazos económicos y turísticos entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago”, expresó Ben Munson, presidente de Contour Airlines.

Los vuelos serán operados con aviones regionales de 30 asientos que ofrecen mayor espacio para las piernas, meriendas de cortesía y servicio a bordo.

Con las nuevas frecuencias, Contour Airlines amplía su presencia en Puerto Rico y el Caribe, donde inició operaciones en septiembre del pasado año con vuelos entre San Juan y Dominica.

Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínTrinidad y Tobagoviajes
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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