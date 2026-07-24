Contour Airlines hará dos vuelos semanales entre San Juan y Trinidad y Tobago
La nueva ruta estará disponible a partir del 5 de octubre de este año
24 de julio de 2026 - 12:25 PM
24 de julio de 2026 - 12:25 PM
Contour Airlines ampliará su red de rutas en el Caribe con un nuevo servicio entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
La ruta comenzará a operar el 5 de octubre de este año y conectará el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, con el Aeropuerto Internacional de Piarco (POS), en Trinidad y Tobago, mediante dos vuelos semanales.
La aerolínea, que llegó a Puerto Rico en 2025, informó que el itinerario incluirá un vuelo desde Trinidad y Tobago hacia San Juan los martes con salida a las 8:30 a.m., mientras que el servicio desde San Juan hacia el país insular partirá los jueves a las 4:05 p.m.
Ambos vuelos harán una parada intermedia, pero los pasajeros permanecerán en el mismo avión, sin necesidad de desembarcar.
Según la empresa, la nueva conexión busca fortalecer la conectividad aérea regional e impulsar el turismo, el comercio y los viajes de negocios entre ambas jurisdicciones.
Además de la ruta entre San Juan y Trinidad y Tobago, Contour Airlines notificó que el servicio también estará disponible entre Saint Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses, y el territorio trinitense.
“Nos entusiasma continuar expandiendo nuestra red en el Caribe con esta nueva ruta, que facilitará los viajes para residentes, empresas y visitantes, mientras fortalece los lazos económicos y turísticos entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago”, expresó Ben Munson, presidente de Contour Airlines.
Los vuelos serán operados con aviones regionales de 30 asientos que ofrecen mayor espacio para las piernas, meriendas de cortesía y servicio a bordo.
Con las nuevas frecuencias, Contour Airlines amplía su presencia en Puerto Rico y el Caribe, donde inició operaciones en septiembre del pasado año con vuelos entre San Juan y Dominica.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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