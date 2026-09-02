Desalojan vuelo con 152 pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por “situación sospechosa”

Un vuelo de Frontier Airlines procedente de Atlanta, Georgia, fue desalojado en la tarde del miércoles en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) luego de que su tripulación alertara sobre una situación sospechosa dentro de la aeronave.

El vuelo Frontier 2082, que transportaba a 152 pasajeros y siete integrantes de la tripulación, aterrizó sin contratiempos, informó Aerostar Airports Holding, operador privado del aeropuerto, en declaraciones escritas.

Tras recibir la alerta, Aerostar activó los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes. Los equipos de rescate y emergencia del aeropuerto, así como las autoridades pertinentes, se encontraban preparados para atender la situación cuando llegó el avión.

1 / 11 | Inauguran un nuevo "lounge" en el Terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La red de Global Lounge inauguró este miércoles una nueva localidad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 11 Inauguran un nuevo "lounge" en el Terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín La red de Global Lounge inauguró este miércoles una nueva localidad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

Como parte de la respuesta, personal de la Unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y unidades K-9 acudieron al lugar para realizar las inspecciones establecidas bajo los protocolos de seguridad.

Asimismo, se informó que los pasajeros fueron desalojados de manera ordenada sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento, según Aerostar.

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La empresa no ofreció detalles sobre la naturaleza de la situación que generó la alerta. Las autoridades permanecen atendiendo el incidente y se anticipa que se divulgue información adicional cuando esté disponible.