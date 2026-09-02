Desalojan vuelo con 152 pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por “situación sospechosa”
La Unidad de Explosivos de la Policía y unidades K-9 se encuentran en el lugar
2 de septiembre de 2026 - 3:13 PM
2 de septiembre de 2026 - 3:13 PM
Un vuelo de Frontier Airlines procedente de Atlanta, Georgia, fue desalojado en la tarde del miércoles en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) luego de que su tripulación alertara sobre una situación sospechosa dentro de la aeronave.
El vuelo Frontier 2082, que transportaba a 152 pasajeros y siete integrantes de la tripulación, aterrizó sin contratiempos, informó Aerostar Airports Holding, operador privado del aeropuerto, en declaraciones escritas.
Tras recibir la alerta, Aerostar activó los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes. Los equipos de rescate y emergencia del aeropuerto, así como las autoridades pertinentes, se encontraban preparados para atender la situación cuando llegó el avión.
Como parte de la respuesta, personal de la Unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y unidades K-9 acudieron al lugar para realizar las inspecciones establecidas bajo los protocolos de seguridad.
Asimismo, se informó que los pasajeros fueron desalojados de manera ordenada sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento, según Aerostar.
La empresa no ofreció detalles sobre la naturaleza de la situación que generó la alerta. Las autoridades permanecen atendiendo el incidente y se anticipa que se divulgue información adicional cuando esté disponible.
En tanto, las demás operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: