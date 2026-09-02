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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desalojan vuelo con 152 pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por “situación sospechosa”

La Unidad de Explosivos de la Policía y unidades K-9 se encuentran en el lugar

2 de septiembre de 2026 - 3:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entretanto, las demás operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Un vuelo de Frontier Airlines procedente de Atlanta, Georgia, fue desalojado en la tarde del miércoles en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) luego de que su tripulación alertara sobre una situación sospechosa dentro de la aeronave.

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El vuelo Frontier 2082, que transportaba a 152 pasajeros y siete integrantes de la tripulación, aterrizó sin contratiempos, informó Aerostar Airports Holding, operador privado del aeropuerto, en declaraciones escritas.

Tras recibir la alerta, Aerostar activó los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes. Los equipos de rescate y emergencia del aeropuerto, así como las autoridades pertinentes, se encontraban preparados para atender la situación cuando llegó el avión.

La red de Global Lounge inauguró este miércoles una nueva localidad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.La expansión, que representó una inversión aproximada de $300,000 en construcción, permitirá impactar unos 150,000 viajeros al año. Con la apertura del tercer establecimiento, Global Lounge estima que sumará unos 150,000 pasajeros adicionales al año a los entre 200,000 y 300,000 viajeros que ya atiende en sus otras dos salas.
1 / 11 | Inauguran un nuevo "lounge" en el Terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La red de Global Lounge inauguró este miércoles una nueva localidad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. - Pablo Martínez Rodríguez

Como parte de la respuesta, personal de la Unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y unidades K-9 acudieron al lugar para realizar las inspecciones establecidas bajo los protocolos de seguridad.

Asimismo, se informó que los pasajeros fueron desalojados de manera ordenada sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento, según Aerostar.

La empresa no ofreció detalles sobre la naturaleza de la situación que generó la alerta. Las autoridades permanecen atendiendo el incidente y se anticipa que se divulgue información adicional cuando esté disponible.

En tanto, las demás operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad.

Tags
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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