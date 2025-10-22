Opinión
22 de octubre de 2025
Turismo
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Despliegan camiones cisternas para asistir a los hoteles afectados por la falta de agua potable

La gobernadora Jenniffer González aseguró que el servicio debe normalizarse mañana

22 de octubre de 2025 - 1:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Compañía de Turismo de Puerto Rico contrató los camiones cisternas por medio de la Administración de Servicios Generales. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

Debido a falta de agua potable por la rotura que atiende la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el Superacueducto, la gobernadora Jenniffer González informó este miércoles que desplegó sobre una veintena de camiones cisternas para asistir a los hoteles de la zona metropolitana.

La primera ejecutiva precisó que la contratación de los camiones cisternas fue hecha por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), entidad que también tiene a cargo la coordinación con las hospederías.

No se precisó, empero, a cuánto ascendió el contrato.

“La Compañía de Turismo sometió a la Administración de Servicios Generales para compra y suplido de agua. Eso está ocurriendo en el día de hoy en los hoteles de la zona metropolitana. No estamos esperando que se queden sin agua y lo estamos haciendo de manera preventiva. Hay más de 22 rutas”, expresó González.

Cuestionada sobre la “burocracia” para acceder a la ayuda, señalada por algunas hospederías, la primera mandataria indicó que “imagino cuando se comuniquen con la Compañía de Turismo de manera directa se hará lo propio para suplirles agua”.

La falta de agua potable se produce en medio de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que se celebra en el Centro de Convenciones, en Miramar.

El evento, que se extiende hasta finales de esta semana, generó sobre 700 noches de habitación.

“No queremos que pase el fin de semana y la gente no tenga agua”, subrayó la gobernadora al terminar su participación en la actividad.

La información que compartió González apunta a que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse mañana, jueves.

La avería fue detectada en la tubería del Superacueducto en Manatí. El cierre del suplido de agua para poder repararla, habría dejado a cerca de 190,000 sin servicio, informó la AAA previamente.

“Aunque se ha hecho difícil accesar el área, deberían estar terminando los trabajos entre esta madrugada y mañana (jueves). Una vez los trabajos terminen, si no hay otra situación que atrase el proceso, empezaría entrar el servicio a los pueblos más cercanos. Los que tardarán más en recibir el servicio son los municipios más lejanos como podría ser Sa Juan, Juncos y Gurabo”, explicó González.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
