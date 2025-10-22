Despliegan camiones cisternas para asistir a los hoteles afectados por la falta de agua potable

Debido a falta de agua potable por la rotura que atiende la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el Superacueducto, la gobernadora Jenniffer González informó este miércoles que desplegó sobre una veintena de camiones cisternas para asistir a los hoteles de la zona metropolitana.

La primera ejecutiva precisó que la contratación de los camiones cisternas fue hecha por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), entidad que también tiene a cargo la coordinación con las hospederías.

No se precisó, empero, a cuánto ascendió el contrato.

“La Compañía de Turismo sometió a la Administración de Servicios Generales para compra y suplido de agua. Eso está ocurriendo en el día de hoy en los hoteles de la zona metropolitana. No estamos esperando que se queden sin agua y lo estamos haciendo de manera preventiva. Hay más de 22 rutas”, expresó González.

Cuestionada sobre la “burocracia” para acceder a la ayuda, señalada por algunas hospederías, la primera mandataria indicó que “imagino cuando se comuniquen con la Compañía de Turismo de manera directa se hará lo propio para suplirles agua”.

La falta de agua potable se produce en medio de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que se celebra en el Centro de Convenciones, en Miramar.

El evento, que se extiende hasta finales de esta semana, generó sobre 700 noches de habitación.

“No queremos que pase el fin de semana y la gente no tenga agua”, subrayó la gobernadora al terminar su participación en la actividad.

La información que compartió González apunta a que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse mañana, jueves.

La avería fue detectada en la tubería del Superacueducto en Manatí. El cierre del suplido de agua para poder repararla, habría dejado a cerca de 190,000 sin servicio, informó la AAA previamente.