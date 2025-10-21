Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
83°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 165,000 clientes de la AAA se podrían quedar sin agua por reparación de rotura en el Superacueducto

La corporación pública indicó que los trabajos iniciaron en la madrugada del martes

21 de octubre de 2025 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La corporación pública detalló que en la madrugada se cerró una válvula, identificada como Válvula #1, lo cual dejó el tubo sin agua y sin aire para poder iniciar las reparaciones. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que inició en la madrugada de este martes los trabajos para reparar una rotura que fue detectada el domingo en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, ubicado en la zona de Manatí.

Estas reparaciones podrían dejar sin agua a entre 165,000 y 168,000 abonados, estimó la AAA este martes.

La corporación pública detalló que en la madrugada se cerró una válvula, identificada como Válvula #1, lo cual dejó el tubo sin agua y sin aire para poder iniciar las reparaciones.

Ante esto, ya se han quedado sin agua sectores de los pueblos de Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.

“Como parte de los primeros pasos, ayer se abrió camino y se despejó el área boscosa que rodea la zona de trabajo, garantizando así el acceso de las brigadas y del equipo especializado”, precisó la AAA, en declaraciones escritas.

“Actualmente, las brigadas de la AAA se encuentran en proceso de iniciar los trabajos de reparación en el área de la avería. De forma paralela, se han establecido 105 oasis de agua potable en puntos estratégicos para beneficio de los abonados afectados. Esta gestión se realiza en coordinación con los alcaldes de los municipios impactados y con las agencias gubernamentales correspondientes”, añadió.

El lunes, la gerencia de la AAA realizaba movidas de último momento en el sistema dirigidas a mitigar el número de clientes afectados, por lo cual en ese momento no tenían cifras de la cantidad de personas que podrían experimentar interrupciones del servicio de agua potable.

Inicialmente, el estimado de costos de las obras de reparación es de $250,000.

Contrario a fallas previas, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado rechazó que se trate de una rotura a consecuencia de la falta de mantenimiento de la infraestructura. “No podemos comparar lo que es un equipo mecánico o eléctrico, que requieren un mantenimiento continuo. Estamos hablando de una infraestructura estructural, que cuando se hace una excavación se instala y se rellena”, resaltó, en entrevista con El Nuevo Día.

Compleja avería en el Superacueducto: lo que se vio en la escena

Compleja avería en el Superacueducto: lo que se vio en la escena

El servicio de agua podría afectarse en unos 15 pueblos, indicó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Tags
AAAagua potableManatíBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: