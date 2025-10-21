Más de 165,000 clientes de la AAA se podrían quedar sin agua por reparación de rotura en el Superacueducto

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que inició en la madrugada de este martes los trabajos para reparar una rotura que fue detectada el domingo en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, ubicado en la zona de Manatí.

Estas reparaciones podrían dejar sin agua a entre 165,000 y 168,000 abonados, estimó la AAA este martes.

La corporación pública detalló que en la madrugada se cerró una válvula, identificada como Válvula #1, lo cual dejó el tubo sin agua y sin aire para poder iniciar las reparaciones.

Ante esto, ya se han quedado sin agua sectores de los pueblos de Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.

“Como parte de los primeros pasos, ayer se abrió camino y se despejó el área boscosa que rodea la zona de trabajo, garantizando así el acceso de las brigadas y del equipo especializado”, precisó la AAA, en declaraciones escritas.

“Actualmente, las brigadas de la AAA se encuentran en proceso de iniciar los trabajos de reparación en el área de la avería. De forma paralela, se han establecido 105 oasis de agua potable en puntos estratégicos para beneficio de los abonados afectados. Esta gestión se realiza en coordinación con los alcaldes de los municipios impactados y con las agencias gubernamentales correspondientes”, añadió.

El lunes, la gerencia de la AAA realizaba movidas de último momento en el sistema dirigidas a mitigar el número de clientes afectados, por lo cual en ese momento no tenían cifras de la cantidad de personas que podrían experimentar interrupciones del servicio de agua potable.

Inicialmente, el estimado de costos de las obras de reparación es de $250,000.

Contrario a fallas previas, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado rechazó que se trate de una rotura a consecuencia de la falta de mantenimiento de la infraestructura. “No podemos comparar lo que es un equipo mecánico o eléctrico, que requieren un mantenimiento continuo. Estamos hablando de una infraestructura estructural, que cuando se hace una excavación se instala y se rellena”, resaltó, en entrevista con El Nuevo Día.