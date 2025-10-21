Opinión
21 de octubre de 2025
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Dónde estarán los oasis para buscar agua potable mientras se repara la avería en el Superacueducto?

La AAA publicó una lista y el horario de operaciones será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

21 de octubre de 2025 - 8:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Compleja avería en el Superacueducto: lo que se vio en la escena

Compleja avería en el Superacueducto: lo que se vio en la escena

El servicio de agua podría afectarse en unos 15 pueblos, indicó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Tras una avería en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, que podría dejar sin servicio de agua potable a 15 municipios a partir de este martes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció donde ubicarán oasis y camiones cisterna durante los próximos días.

En declaraciones escritas, también detallaron que, como parte de las labores, a las 6:00 a.m. se procederá con el cierre de la válvula 1, lo que provocará interrupciones en el servicio de agua potable para los abonados que dependen de esta línea. Posteriormente, se iniciará la excavación para exponer la tubería y evaluar el nivel de la avería.

Aunque la AAA no ha determinado con exactitud la cantidad de clientes que podrían resultar impactados por estos trabajos, sí mencionó posibles interrupciones del servicio en pueblos como Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

Ante la rotura en una línea de 72 pulgadas del Superacueductos que dejará sin servicio de agua potable a 15 municipios a partir de este martes, la AAA publicó una lista de oasis disponibles para la ciudadanía.En declaraciones escritas, también detallaron que, como parte de las labores, a las 6:00 a.m. se procederá con el cierre de la válvula 1, lo que provocará interrupciones en el servicio de agua potable para los abonados que dependen de esta línea.En ese caso, la distribución de agua en los oasis se realizará entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en envases domésticos.
1 / 9 | Avería del Superacueducto: estos son los lugares donde puedes buscar agua potable. Ante la rotura en una línea de 72 pulgadas del Superacueductos que dejará sin servicio de agua potable a 15 municipios a partir de este martes, la AAA publicó una lista de oasis disponibles para la ciudadanía. - Ramón “Tonito” Zayas

“El procedimiento de reparación contempla dos posibles escenarios: soldadura directa del área afectada o, de ser necesario, el reemplazo de la pieza. La duración de los trabajos podría extenderse hasta 48 horas, dependiendo de la magnitud de la rotura y de las condiciones en el área de excavación”, explicó el ingeniero González Delgado.

Esta es la lista de oasis que habilitará la AAA:

Región Este

Horario de operación: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Caguas:

  • Frente a la Urb. Ciudad Jardín
  • Urb. San José, en la entrada
  • Centro Comunal Barrio San Antonio
  • Sector La Barra, al lado de la Estación de Bomba
  • Centro de Bellas Artes de Caguas
  • Urb. San Pedro Barrio Río Cañas

Juncos:

  • Residencial Narciso Barrona
  • Antigua Escuela Roberto Silva Morales
  • Escuela Pedro Rivera Molina Barrio Valenciano
  • Urb. Portales de Juncos
  • Estacionamiento del parque Mariano Meaux
  • Residencial Antulio López
  • Barrio Lirios cruce antiguo local El Flamboyán

Gurabo:

  • Centro Comercial Tranpolín Park Barrio Navarro
  • Urb. Veredas en Barrio Navarro
  • Urb. Reina de Los Ángeles y Urb. Santa Bárbara
  • Parque de pelota Barrio Jaguas
  • Urb. Ciudad Jardín en la entrada
  • Sector La Agrícola
  • Sector Villa Marina

Región Norte

Horario de operación: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Vega Alta

  • OMME Vega Alta (8 camiones)

Vega Baja

  • OMME Vega Baja (2 camiones)

Barceloneta

  • OMME Barceloneta (8 camiones)

Morovis

  • OMME Morovis (1 camión)

Dorado

  • OMME Dorado (9 camiones)

Manatí

  • OMME Manatí (9 camiones)

Ciales

  • OMME Ciales (2 camiones)

Región Metro

Horario de operación: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

San Juan:

  • Calle Eduardo Conde, Esquina San Jorge
  • Condominio Miraflores, calle Violeta y Del Valle
  • Avenida San Jorge, frente a iglesia San Mateo
  • Avenida Borinquen, frente a Plaza Barceló, Barrio Obrero
  • Calle Olimpo, esquina Calle Miramar
  • Calle Loíza esquina Las Américas frente a Parque Barbosa
  • Miramar, final de la Avenida Fernández Juncos
  • Avenida Ponce de León, frente al Centro de Bellas Artes en Santurce
  • Avenida Borinquen, esquina Avenida Rexach
  • Calle Francia, esquina calle Guayama en Hato Rey
  • Avenida Eduardo Conde, entrada del residencial Las Margaritas
  • Avenida Roberto H. Todd, intersección con Avenida Fernández Juncos
  • Frente al residencial Luis Lloréns Torres
  • Calle Cervantes, Condado
  • Avenida Magdalena, Condado
  • Miramar Housing for the Elderly
  • 700 Miramar
  • Residencial San Agustín, Viejo San Juan
  • Frente a la Plaza Colón, Viejo San Juan
  • Frente a la entrada de La Perla, Viejo San Juan
  • Plaza del Quinto Centenario, frente al totem, Viejo San Juan
  • Capitolio – Viejo San Juan
  • Calle Norzagaray, Viejo San Juan

Loíza

  • OMME (2 camiones)

Carolina

  • OMME (6 camiones)

Bayamón

  • Carr. 829 Sector Collores, Santa Olaya
  • Carr. PR-2, Marginal Hato Tejas

Guaynabo

  • OMME (8 camiones)
  • Carr. 835 expreso nuevo final Mamey, estacionamiento La Ceiba
  • Carr. 842, Camino Los Romero, Caimito
  • Carr. 834 frente a escuela Juanillo Fuentes, Bo. Santa Rosa
  • Carr. 833 en el Centro de Servicios Múltiples Petra Collazo, Camino del Parque

Toa Baja

  • Carr. PR-2 Marginal Barrio Candelario Abajo, Urb. Altagracia
  • Carr. 863 Barrio Pájaros

Trujillo Alto

  • OMME (2 camiones)
Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua.En esta foto, empleados municipales trabajan en la distribución de botellas de agua, compradas por el Municipio, en la comunidad de Piñones. “Los que tienen cisterna no se dan cuenta de la necesidad, pero los vecinos encamados en la comunidad, sí”, contó el residente Edgar Ramírez, de 68 años.
1 / 17 | Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo. Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. - Ramon "Tonito" Zayas

Municipio de Caguas también abrirá oasis: estos son sus 11 puntos

Por su parte, más temprano esta tarde, el Municipio de Caguas anunció los lugares donde ubicarán camiones cisterna durante los próximos días.

Los oasis estarán disponibles en los siguientes puntos:

  • Frente a la Urbanización Golden Gate – Residentes en Mirador de Bairoa, Ciudad Jardín y Chalets de Bairoa
  • Frente al Centro Comunal San Antonio – Residentes del Barrio San Antonio
  • Centro Comercial Los Prados – Residentes Parque del Monte, Los Prados, Las Carolinas, Valle Tolima e Idamaris Garden
  • Entrada Urbanización San José – Residentes de la Urb. San José
  • Estación de Bomba cerca de Correo Comunitario de La Mesa – Residentes de los Sectores La Barra y La Mesa
  • Centro de Bellas Artes de Caguas – Residentes de Centro Urbano
  • Frente Urbanización San Pedro State – Residentes de La Guasábara, La Ponderosa, Quinta de San Luis y los sectores La Liga, El Hoyo y La Changa del Barrio Río Cañas
  • Parque del Este – Residentes en Tomás de Castro 1 y 2, Villas de Castro y Parque Las Mercedes
  • Frente al Condominio Vista Real – Residentes en Cañaboncito
  • Urbanización Ciudad Jardín – Residentes del Complejo de Urbanizaciones
  • Zona Industrial Luis Muñoz Marín, paralelo al CRIM – Residentes de Santa Elvira, Caguax y Villa Guadalupe

La distribución de agua en los oasis se realizará entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en envases domésticos.

“En conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hemos desarrollado un plan que establece once diversos lugares de distribución, para asegurarnos que todos los ciudadanos puedan tener acceso a agua potable”, expresó, en declaraciones escritas, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

