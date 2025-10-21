¿Dónde estarán los oasis para buscar agua potable mientras se repara la avería en el Superacueducto?
La AAA publicó una lista y el horario de operaciones será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
21 de octubre de 2025 - 8:13 PM
21 de octubre de 2025 - 8:13 PM
Tras una avería en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, que podría dejar sin servicio de agua potable a 15 municipios a partir de este martes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció donde ubicarán oasis y camiones cisterna durante los próximos días.
En declaraciones escritas, también detallaron que, como parte de las labores, a las 6:00 a.m. se procederá con el cierre de la válvula 1, lo que provocará interrupciones en el servicio de agua potable para los abonados que dependen de esta línea. Posteriormente, se iniciará la excavación para exponer la tubería y evaluar el nivel de la avería.
Aunque la AAA no ha determinado con exactitud la cantidad de clientes que podrían resultar impactados por estos trabajos, sí mencionó posibles interrupciones del servicio en pueblos como Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.
“El procedimiento de reparación contempla dos posibles escenarios: soldadura directa del área afectada o, de ser necesario, el reemplazo de la pieza. La duración de los trabajos podría extenderse hasta 48 horas, dependiendo de la magnitud de la rotura y de las condiciones en el área de excavación”, explicó el ingeniero González Delgado.
Esta es la lista de oasis que habilitará la AAA:
Caguas:
Juncos:
Gurabo:
Vega Alta
Vega Baja
Barceloneta
Morovis
Dorado
Manatí
Ciales
San Juan:
Loíza
Carolina
Bayamón
Guaynabo
Toa Baja
Trujillo Alto
Por su parte, más temprano esta tarde, el Municipio de Caguas anunció los lugares donde ubicarán camiones cisterna durante los próximos días.
Los oasis estarán disponibles en los siguientes puntos:
La distribución de agua en los oasis se realizará entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en envases domésticos.
“En conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hemos desarrollado un plan que establece once diversos lugares de distribución, para asegurarnos que todos los ciudadanos puedan tener acceso a agua potable”, expresó, en declaraciones escritas, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: