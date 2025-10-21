¿Dónde estarán los oasis para buscar agua potable mientras se repara la avería en el Superacueducto?

1 / 9 Avería del Superacueducto: estos son los lugares donde puedes buscar agua potable

Ante la rotura en una línea de 72 pulgadas del Superacueductos que dejará sin servicio de agua potable a 15 municipios a partir de este martes, la AAA publicó una lista de oasis disponibles para la ciudadanía.

Ramón “Tonito” Zayas