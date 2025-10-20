Reparación de avería en el Superacueducto dejaría sin agua a varios municipios: esto dice la AAA

Una rotura de 72 pulgadas fue identificada en una línea del Superacueducto a eso del mediodía de este domingo, en el área de Manatí, y su reparación podría afectar el servicio de agua potable para unos 15 municipios esta semana.

Según un comunicado de prensa emitido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los trabajos de reparación están programados para iniciar el martes y se estima que se extiendan entre “36 a 48 horas de labor continua, sujeto a las condiciones del terreno y del clima”.

Aunque la AAA no ha determinado con exactitud la cantidad de clientes que podrían resultar impactados por estos trabajos, sí mencionó posibles interrupciones del servicio en pueblos como Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

De igual manera, detallaron que la reparación de la avería requiere “labores especializadas de despeje y excavación, debido a que la rotura se encuentra en un área de difícil acceso tipo campo traviesa”.

“En estos momentos nos encontramos atendiendo la emergencia junto a nuestro personal técnico y de operaciones para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante este evento. Como parte de la emergencia, estamos trabajando un plan de acción que nos permita atender la situación con la prontitud y seguridad que amerita”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado.

En el comunicado, también se indicó que la AAA está en contacto con los alcaldes y líderes de los municipios que reciben servicio de esta línea para “asegurar una respuesta coordinada ante la situación”.

Asimismo, indicaron que están planificando el establecimiento de oasis y la movilización de camiones cisterna. Estos detalles serán informados próximamente, según indicaron.