Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reparación de avería en el Superacueducto dejaría sin agua a varios municipios: esto dice la AAA

Los trabajos iniciarán el martes y se estima que duren de 36 a 48 horas

20 de octubre de 2025 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Todavía se está evaluando la cantidad exacta de clientes que se verán afectados por la rotura. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una rotura de 72 pulgadas fue identificada en una línea del Superacueducto a eso del mediodía de este domingo, en el área de Manatí, y su reparación podría afectar el servicio de agua potable para unos 15 municipios esta semana.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los trabajos de reparación están programados para iniciar el martes y se estima que se extiendan entre “36 a 48 horas de labor continua, sujeto a las condiciones del terreno y del clima”.

Aunque la AAA no ha determinado con exactitud la cantidad de clientes que podrían resultar impactados por estos trabajos, sí mencionó posibles interrupciones del servicio en pueblos como Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua.En esta foto, empleados municipales trabajan en la distribución de botellas de agua, compradas por el Municipio, en la comunidad de Piñones. “Los que tienen cisterna no se dan cuenta de la necesidad, pero los vecinos encamados en la comunidad, sí”, contó el residente Edgar Ramírez, de 68 años.
1 / 17 | Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo. Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. - Ramon "Tonito" Zayas

De igual manera, detallaron que la reparación de la avería requiere “labores especializadas de despeje y excavación, debido a que la rotura se encuentra en un área de difícil acceso tipo campo traviesa”.

“En estos momentos nos encontramos atendiendo la emergencia junto a nuestro personal técnico y de operaciones para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante este evento. Como parte de la emergencia, estamos trabajando un plan de acción que nos permita atender la situación con la prontitud y seguridad que amerita”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado.

En el comunicado, también se indicó que la AAA está en contacto con los alcaldes y líderes de los municipios que reciben servicio de esta línea para “asegurar una respuesta coordinada ante la situación”.

Asimismo, indicaron que están planificando el establecimiento de oasis y la movilización de camiones cisterna. Estos detalles serán informados próximamente, según indicaron.

“La AAA exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a abastecerse de agua durante el día de mañana, lunes, en previsión de posibles interrupciones temporales en el servicio”, indicaron.

Tags
Breaking NewsAAAagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: