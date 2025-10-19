LUMA Energy advierte sobre posibles relevos de carga por “limitaciones en la generación de energía”

Limitaciones en la generación de energía, según LUMA Energy, podrían redundar en relevos de carga durante la noche del domingo, advirtió el consorcio por medio de una publicación en redes sociales.

“Existe una alta probabilidad de relevos de carga en algunas zonas debido a limitaciones en la generación de energía. Aunque la generación no está bajo el control de LUMA, mantenemos comunicación constante con las compañías generatrices para minimizar el impacto en nuestros clientes”, expusieron en su cuenta de X.

No obstante, no ofrecieron detalles sobre qué lugares podrían resultar afectados por estos relevos de carga.