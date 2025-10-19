Opinión
19 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LUMA Energy advierte sobre posibles relevos de carga por “limitaciones en la generación de energía”

No obstante, no ofrecieron detalles sobre qué lugares se verían afectados

19 de octubre de 2025 - 7:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se ofrecieron detalles sobre qué lugares podrían ser impactados por estos relevos de carga. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Limitaciones en la generación de energía, según LUMA Energy, podrían redundar en relevos de carga durante la noche del domingo, advirtió el consorcio por medio de una publicación en redes sociales.

“Existe una alta probabilidad de relevos de carga en algunas zonas debido a limitaciones en la generación de energía. Aunque la generación no está bajo el control de LUMA, mantenemos comunicación constante con las compañías generatrices para minimizar el impacto en nuestros clientes”, expusieron en su cuenta de X.

No obstante, no ofrecieron detalles sobre qué lugares podrían resultar afectados por estos relevos de carga.

De acuerdo a la página de LUMA sobre el estatus del servicio, a las 7:25 p.m. había un total de 16,796 abonados sin servicio eléctrico, la mayoría en la región de San Juan, que reflejaba 6,688 clientes sin luz.

Tags
Breaking NewsLUMA EnergyGenera PREnergía eléctrica
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
