Discover Puerto Rico convierte en video musical la “Canción de Puerto Rico”

Luego de convertirse en un himno no oficial para quienes sueñan con visitar la isla, la organización de mercadeo de destino, Discover Puerto Rico (DMO), junto a Bill Stiteler (Saxboy Billy), creador de la “Canción de Puerto Rico”, lanzaron oficialmente este miércoles el video musical oficial del fenómeno que inició en redes sociales.

El video musical filmado en Puerto Rico -y su versión sing-along en YouTube - debutaron hoy tras varias semanas de impulso en línea que transformaron la canción en una celebración entre fanáticos de Puerto Rico.

“Creé la canción porque Puerto Rico es uno de esos lugares que deja una impresión duradera en las personas”, expresó Stiteler. “Nunca imaginé que conectaría con tantas personas en internet, y mucho menos que me daría la oportunidad de filmar un video musical oficial en la Isla. Ha sido increíble ver cómo la gente ha acogido la canción y la ha hecho suya”.

Según indicó el DMO en declaraciones escritas, el proyecto representa una evolución poco común de una canción viral impulsada por los fanáticos hacia una producción oficial.

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“En Discover Puerto Rico creemos que las historias más poderosas son aquellas que nacen de manera auténtica y conectan emocionalmente con las personas. Lo que comenzó como una canción creada por un fanático se convirtió en una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la energía, la creatividad y la diversidad que definen a Puerto Rico”, expresó Jorge L. Pérez, principal oficial ejecutivo del DMO.

“Este proyecto refleja cómo la cultura, la música y las experiencias genuinas pueden inspirar a nuevos viajeros a descubrir no solo nuestros lugares icónicos, sino también las comunidades, los sabores y las tradiciones que hacen de nuestra Isla un destino incomparable durante todo el año”, añadió

La producción recrea muchos de los lugares, experiencias y momentos mencionados en la canción, transformando la letra en un recorrido visual por Puerto Rico. Filmado en múltiples regiones de la isla, el video lleva a los espectadores más allá de la experiencia turística tradicional para mostrar los lugares, las personas y la cultura que hacen único a Puerto Rico.

Aunque San Juan y Caguas son protagonistas centrales de la historia, el video destaca la riqueza y diversidad que existe en toda la isla, invitando al público a descubrir las distintas regiones, municipios y experiencias que Puerto Rico tiene para ofrecer.

El video musical fue filmado en lugares icónicos y muy apreciados por residentes y visitantes, incluyendo el Viejo San Juan, El Morro, Distrito T-Mobile, Toro Verde Urban Park, el centro de Caguas, el Balneario Monserrate, Terruño y los Kioscos de Luquillo, así como Las Croabas en Fajardo. A lo largo de la producción, los espectadores experimentan el espíritu de Puerto Rico a través de su música, gastronomía, cultura, aventuras al aire libre y reconocida hospitalidad.

“Desde el momento en que vimos la increíble respuesta que tuvo la canción de Puerto Rico en internet, supimos que representaba algo mucho más grande que una simple tendencia viral”, expresó Storm Tussey, directora de Mercadeo de Discover Puerto Rico.