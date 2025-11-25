El aeropuerto Luis Muñoz Marín recibirá sobre 250,000 pasajeros esta semana

Durante los próximos siete días, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, recibirá entre 250,000 a 280,000 pasajeros, según estimados de Aerostar Airport Holdings.

La cifra es parte de las más de 17.8 millones de personas que pasarán por los puntos de seguridad de la Administración Federal de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos entre este, martes, 25 de noviembre, y el 2 de diciembre próximo.

Según la TSA, el día con mayor movimiento de pasajeros será el próximo domingo, 30 de noviembre, cuando se esperan tres millones de viajeros.

“Proyectamos que el domingo después del Día de Acción de Gracias será uno de los días de mayor afluencia de viajeros en la historia de la TSA”, sostuvo Adam Stahl, subadministrador de la entidad federal.

PUBLICIDAD

“Gracias al presidente (Donald) Trump y a la secretaria (Kristi) Noem, Estados Unidos está entrando en una era dorada de los viajes, con un número récord de viajeros durante las fiestas navideñas. La mayoría de los 10 días de mayor volumen de viajeros de la TSA han ocurrido desde que el presidente Trump asumió el cargo. Estamos sumamente agradecidos por el incansable trabajo de nuestros funcionarios de la TSA, quienes se presentaron a diario para garantizar que los estadounidenses puedan viajar con libertad y seguridad a pesar de las dificultades que les impuso el cierre”, agregó.

Según datos de la TSA, más de tres millones de viajeros fueron examinados en 9 de los 10 días de mayor mayor tráfico en la historia de la TSA.

Ocho de estos días de mayor volumen de viajeros ocurrieron en 2025, reclamó la agencia.

En promedio, la TSA está atendiendo a 2.48 millones de pasajeros diariamente, cifra que representa un aumento de cerca de 14,000 viajeros respecto a 2024.

No olvide su identificación

La agencia recomendó a los pasajeros contar con una identificación válida: Real ID, pasaporte u otra forma de identificación aceptable.

Asimismo, exhortó a los viajeros a seguir las instrucciones de los oficiales de la TSA en el control de seguridad y recomendó enviar un mensaje de texto al 275-872 (“AskTSA”) para comunicarse con el asistente virtual de la agencia, que contesta preguntas relacionadas a la seguridad en los aeropuertos.

La semana pasada, la Asociación Automovilística de Estados Unidos (AAA, por sus siglas en inglés) estimó que sobre 81 millones de estadounidenses viajarán, por avión, carro u otro medio de transporte, entre este martes, 25 de noviembre, y el lunes, 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

A tenor con la organización, el pronóstico de viajes de este año incluye 1.6 millones de viajeros adicionales respecto al mismo periodo en 2024, lo que supone un récord.

“Las cifras de viajes para Acción de Gracias siempre son impresionantes porque este día festivo se ha convertido en sinónimo de salir de la ciudad para pasar tiempo con los seres queridos”, dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en un comunicado de prensa.