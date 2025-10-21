San Juan está entre los destinos más buscados para pasar el Día de Acción de Gracias, según Spirit Airlines

San Juan está entre los destinos más buscados para disfrutar el Día de Acción de Gracias en noviembre próximo, destacó Spirit Airlines.

La capital de Puerto Rico aparece entre las ciudades con mayor demanda en la página web de la aerolínea de bajo costo para el periodo del 25 de noviembre al 1 de diciembre próximo.

Según Spirit, los viajeros buscan disfrutar del mar y el sol durante sus vacaciones.

“Este Día de Acción de Gracias, los viajeros buscan vuelos para pasar el fin de semana largo con las personas y los lugares por los que están más agradecidos”, expresó Rana Ghosh, vicepresidenta sénior y directora comercial de Spirit, en un comunicado de prensa.

“Los pasajeros que regresan a casa o buscan unas merecidas vacaciones pueden contar con nosotros para ofrecerles el mejor valor en sus viajes durante esta temporada navideña y en adelante”, agregó.

Spirit tiene programados más de 3,200 vuelos durante la temporada alta de viajes, se informó. En concreto, la aerolínea volará más de tres millones de millas.

Los días de mayor demanda de viajes para Spirit serán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, precisó Spirit.

En la temporada navideña que está por comenzar, la línea aérea destacó que ofrecerá “más asientos premium que nunca”, con sus opciones de viaje Spirit First y Premium Economy.

Mientras, los pasajeros del Big Front Seat podrán disfrutar de refrigerios y bebidas ilimitadas, incluyendo bebidas alcohólicas, entre otros beneficios.

En Puerto Rico, Spirit Airlines solo opera en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

La aeorolínea tuvo presencia hasta hace unos dos años en los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla.

