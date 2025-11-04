Opinión
4 de noviembre de 2025
NegociosTurismo
Suscriptores
El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá tiendas operadas con inteligencia artificial en todas sus terminales

Hasta ahora, la instalación cuenta con tres establecimientos que operan con la tecnología

4 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Quick Bites ofrece comidas y bebidas las 24 horas del día. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Airport Shoppes confirmó que todas las terminales del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, contarán con establecimientos de comida y bebida operados por inteligencia artificial (IA).

El local más reciente en abrir sus puertas fue Quick Bites, en la Terminal B, a un costo de $495,000, precisó José Algarín, presidente de Airport Shoppes.

La tienda ofrece comidas y bebidas las 24 horas del día.

“Estamos ampliando la oferta para el viajero, incluyendo alimentos calientes como pizza, hamburguers y pollo, en las tiendas que operan con inteligencia artificial. No importa el momento, estarán disponibles las 24 horas durante los siete días de la semana”, apuntó el ejecutivo en un comunicado de prensa.

Algarín recordó que el primer Quick Bites abrió en julio de 2024 en la Terminal A, mientras que la tienda de Gustos Café, que también opera con IA, comenzó a operar a inicios de este año en la Terminal D.

La nueva tienda de Quick Bites consta 486 pies cuadrados, precisó Algarín.

“Nosotros estamos, no solo siendo de los primeros en el caribe, sino el cuarto aeropuerto en Estados Unidos que cuenta con tan avanzado sistema”, añadió Algarín.

El ejecutivo destacó que la próxima tienda que operará con IA abrirá sus puertas en 2026 y estará localizada en la Terminal C.

La nueva Quick Bites está conectada a la plataforma Zippin que, con la ayuda de una docena de cámaras, detecta las compras de los consumidores y las carga a la tarjeta de crédito que estos deben deslizar antes de entrar al espacio comercial.

Al deslizar la tarjeta de crédito en la entrada, el sistema hace una retención inicial. En caso de que el cliente no compre nada, la retención se cancela. Si la compra es menor a esa cantidad, la plataforma devuelve la diferencia, precisó.

Los clientes que deseen un recibo de la transacción deben escribir su correo electrónico en una tableta localizada antes de la salida del local o escanear un código QR para descargar el recibo de la compra. Para ello, es necesario introducir el número de su tarjeta de crédito.

