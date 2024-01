Luego de su debut en San Juan en 2022, el crucero Norwegian Epic regresará a San Juan el año que viene para operar sus viajes a través de varias islas del Caribe.

De acuerdo con la página web de Norwegian Cruise Line, la embarcación con capacidad para 4,100 pasajeros estará en el muelle capitalino entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Los viajes serán de siete días e incluirán visitas a destinos como las Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Barbados, St. Lucia, St. Marteen y St. Thomas.

El Epic seleccionó a San Juan como puerto base por primera vez en 2022 y mantuvo sus operaciones en los muelles Panamericanos, en Isla Grande, hasta abril de 2023.

La embarcación fue completamente renovada en 2020. Ofrece múltiples atractivos, como un Aqua Park, con dos piscinas, cinco jacuzzis y tres chorreras acuáticas, incluyendo el Epic Plunge, un “súper tazón”, que mide 200 pies.

PUBLICIDAD

En cuanto a entretenimiento, el barco ofrece espectáculos de Broadway conocidos como “Burn the Floor” y “Priscilla, Queen of the Dessert”, y “The Beatles”.

De igual forma, ofrece varias opciones gastronómicas, como los restaurantes Moderno Churrascaria y Cagney’s Steakhouse, al tiempo que cuenta con un área conocida como The Haven, que eleva la experiencia abordo con amenidades de lujo.

Con el retorno del Epic en 2025, es oficial que el crucero Norwegian Viva solo estará por dos temporadas en el muelle de San Juan.

La embarcación, con capacidad para 3,099 pasajeros en ocupación doble, seleccionó a San Juan como uno de los muelles para realizar su debut en 2023.

Se espera que la embarcación culmine su primera temporada en la capital en abril de este año, para luego regresar en diciembre. El Viva también opera desde los muelles Panamericanos.

Además de Norwegian Cruise Line, otras 18 líneas de cruceros seleccionaron a San Juan como puerto base durante esta temporada alta, mientras que se espera un total de 264 visitas de cruceros de tránsito.