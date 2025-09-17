El crucero Star of the Seas arriba por primera vez a San Juan

El crucero Star of the Seas de Royal Caribbean arribó este miércoles por primera vez al puerto de San Juan.

La visita de la embarcación, una de las dos más grandes de su tipo en el mundo, dejará un impacto económico directo estimado en $620,900, destacó San Juan Cruise Port (SJCP), el operador de los muelles de cruceros de la capital.

En total, el Star of the Seas llegó con unos 5,610 pasajeros y 2,350 tripulantes.

SJCP destacó que comercios, restaurantes, operadores turísticos, transportistas, artesanos y otros proveedores de servicios locales se beneficiarán de la visita.

No es la primera vez que el barco llega a Puerto Rico, pues el mes pasado visitó el Puerto de Ponce como parte de una visita técnica.

PUBLICIDAD

1 / 15 | Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean. Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 15 Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. Jorge A Ramirez Portela Compartir

“La llegada del Star of the Seas es un motivo de celebración para todos los que trabajamos en la industria del turismo y los servicios en Puerto Rico”, expresó Clarivette Díaz, gerente general de SJCP.

“Este barco representa lo más moderno y sofisticado que existe en la industria de cruceros, y que haya elegido a San Juan como uno de sus destinos habla del trabajo, las inversiones y la visión de futuro que hemos puesto en marcha para transformar nuestro puerto. Recibir embarcaciones de esta categoría no solo es un honor, es una responsabilidad que asumimos con compromiso y con la infraestructura adecuada para ofrecer una experiencia de excelencia”, agregó.

La llegada del Star of the Seas se produjo luego de que SJCP realizó múltiples mejoras en el muelle 3 oeste, que reabrió en junio pasado luego de más de un año cerrado por el impacto de una embarcación de MSC Cruises.

El operador privado reclamó que, desde que asumió las operaciones de los muelles en febrero de 2024, ha invertido sobre $52 millones.

Además de los trabajos en el muelle 3 oeste, SJCP aseguró que está trabajando para mejorar la experiencia del visitante mediante la optimización de los accesos, servicios y logística terrestre.

Entramos al impresionante crucero Star of the Seas que atracó en Ponce Mira cómo es el barco de Royal Caribbean que puede acomodar hasta 7,600 pasajeros.

“La visión de San Juan Cruise Port no es solo atraer más barcos, sino elevar la calidad de cada escala y maximizar el valor que genera cada visita para Puerto Rico”, dijo Díaz.

“Cada pasajero que baja a tierra representa una oportunidad para un taxista, un guía turístico, un restaurante, una tienda, un músico, un artesano. El turismo de cruceros es una industria con efecto multiplicador, y estamos comprometidos con potenciar su impacto positivo en nuestras comunidades”, añadió.

PUBLICIDAD

El Star of the Seas, gemelo del crucero Icon of the Seas, también de Royal Caribbean, completa un itinerario de siete noches por el Caribe oriental, tras zarpar de Puerto Cañaveral, en Florida, el 14 de septiembre pasado.

La ruta incluye escalas en CocoCay (Bahamas), y Philipsburg (San Martín), antes de regresar a Florida el 21 de septiembre.

El crucero coincidió en el puerto de San Juan con el Celebrity Beyond, otra embarcación de gran capacidad que trae alrededor de 3,260 pasajeros y 1,320 tripulantes a bordo.