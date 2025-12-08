Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Gobierno federal renuncia a cobrar parte de una multa millonaria de Southwest Airlines

El Departamento de Transporte impuso la sanción tras la cancelación de miles de vuelos durante una tormenta invernal en 2022

8 de diciembre de 2025 - 7:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de un avión de Southwest Airlines a su llegada a la puerta de embarque del aeropuerto Love Field en Dallas, Texas. (LM Otero)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Departamento de Transporte federal renunció a parte de la multa impuesta a Southwest Airlines tras la cancelación de miles de vuelos durante una tormenta invernal en 2022.

En virtud de un acuerdo alcanzado en 2023 por la administración Biden, Southwest aceptó una multa civil de $140 millones. El gobierno dijo entonces que la sanción era la mayor que había impuesto nunca a una aerolínea por violar las leyes de protección del consumidor.

La mayor parte del dinero se destinó a indemnizar a los viajeros. Pero Southwest acordó pagar $35 millones al Tesoro estadounidense. Southwest hizo un pago de $12 millones en 2024 y un segundo pago de $12 millones a principios de este año. Pero el Departamento de Transporte emitió una orden el viernes renunciando al último pago de $11 millones, que vencía el 31 de enero de 2026.

El departamento dijo que Southwest debería obtener crédito por mejorar significativamente sus resultados de puntualidad e invertir en operaciones de red.

“El DOT cree que este enfoque es de interés público, ya que incentiva a las aerolíneas a invertir en la mejora de sus operaciones y resiliencia, lo que beneficia directamente a los consumidores”, dijo el departamento en un comunicado. “Esta estructura de crédito permite que los beneficios de la inversión de la aerolínea sean realizados por el público, en lugar de resultar en una sanción monetaria del gobierno”.

La multa se derivó de una tormenta invernal en diciembre de 2022 que paralizó las operaciones de Southwest en Denver y Chicago y luego se convirtió en una bola de nieve cuando un sistema de reprogramación de tripulaciones no pudo seguir el ritmo del caos. Al final, la aerolínea canceló 17,000 vuelos y dejó varados a más de 2 millones de viajeros.

El gobierno de Biden determinó que Southwest había infringido la ley al no ayudar a los clientes que se quedaron tirados en aeropuertos y hoteles, lo que obligó a muchos de ellos a buscar otros vuelos. Muchos de los que llamaron al desbordado centro de atención al cliente de la aerolínea recibieron señales de ocupado o permanecieron en espera durante horas.

Incluso antes del acuerdo, la cuarta mayor aerolínea del país por ingresos dijo que el colapso le costó más de $1,100 millones en devoluciones y reembolsos, costes adicionales y pérdida de ventas de billetes durante varios meses.

En un comunicado, Southwest manifestó su agradecimiento al Departamento de Transporte y al Secretario Sean Duffy por reconocer las inversiones que ha realizado para modernizar sus operaciones.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Southwest AirlinesBreaking News
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
