El Hotel Villa Cofresí invertirá $3 millones en su remodelación

Con una inversión de $3 millones, el Hotel Villa Cofresí busca mantener su liderato la región oeste de la isla.

La hospedería que alcanzó los 60 años en operaciones, busca fortalecer y mejorar la experiencia de los huéspedes con un plan de mejoras que debe tomar aproximadamente tres años.

Sandra Y. Caro Caro, gerente de la hospedería, dijo que la inversión contempla la instalación de un sistema de placas solares, la construcción de cinco nuevas habitaciones y la adquisición de terrenos para estacionamientos.

De igual forma, Villa Cofresí contará con una nueva cisterna de 35,000 galones con sistema de ósmosis inversa, un generador eléctrico adicional y prevé adquirir un apartamento que se integrará al inventario de habitaciones.

Caro Caro informó que el hotel remodelará su salón de actividades y construirá un nuevo salón para eventos.

“Estos proyectos reflejan nuestra gratitud a la comunidad, a nuestros empleados y a los miles de huéspedes que nos han acompañado durante estas seis décadas. Estamos emocionados por lo que viene y comprometidos con seguir creciendo de forma sostenible, auténtica y puertorriqueña”, expresó Caro Caro.

La ejecutiva explicó que el plan de mejoras también contempla la ampliación de oficinas administrativas, el reemplazo de aires acondicionados y ventanas, la remodelación de la entrada principal y la construcción de un nuevo gazebo para seguridad, así como la actualización de mobiliario, baños comunes y estacionamientos.

Con 121 habitaciones y un equipo de 100 empleados, Villa Cofresí ha sido una de las hospederías preferidas del turista interno en la llamada región Porta del Sol, que abarca los pueblos del oste de Puerto Rico.

Se trata del segundo patrono más grande de Rincón, un municipio donde las hospederías compiten con un creciente número de alquileres de corto plazo y unidades residenciales, que a su vez pertenecen a estadounidenses o a personas del exterior, quienes las utilizan para fines de inversión.

La empresa, fundada por la familia Caro Caro, está liderada por la segunda generación, compuesta por Sandra, Fernando, Rita y David, al tiempo que la tercera generación ya forma parte activa de la operación del hotel, lo que garantiza la continuidad de un legado de hospitalidad familiar, cálida y auténtica, se indicó.