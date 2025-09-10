Opinión
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Hotel Villa Cofresí invertirá $3 millones en su remodelación

La inversión contempla nuevas habitaciones, energía de resguardo y más estacionamientos

10 de septiembre de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de la piscina del Hotel Villa Cofresí en Rincón, hospedería que marca 60 años de operaciones. (Juan_Luis_Photo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una inversión de $3 millones, el Hotel Villa Cofresí busca mantener su liderato la región oeste de la isla.

RELACIONADAS

La hospedería que alcanzó los 60 años en operaciones, busca fortalecer y mejorar la experiencia de los huéspedes con un plan de mejoras que debe tomar aproximadamente tres años.

Sandra Y. Caro Caro, gerente de la hospedería, dijo que la inversión contempla la instalación de un sistema de placas solares, la construcción de cinco nuevas habitaciones y la adquisición de terrenos para estacionamientos.

De igual forma, Villa Cofresí contará con una nueva cisterna de 35,000 galones con sistema de ósmosis inversa, un generador eléctrico adicional y prevé adquirir un apartamento que se integrará al inventario de habitaciones.

Caro Caro informó que el hotel remodelará su salón de actividades y construirá un nuevo salón para eventos.

“Estos proyectos reflejan nuestra gratitud a la comunidad, a nuestros empleados y a los miles de huéspedes que nos han acompañado durante estas seis décadas. Estamos emocionados por lo que viene y comprometidos con seguir creciendo de forma sostenible, auténtica y puertorriqueña”, expresó Caro Caro.

La ejecutiva explicó que el plan de mejoras también contempla la ampliación de oficinas administrativas, el reemplazo de aires acondicionados y ventanas, la remodelación de la entrada principal y la construcción de un nuevo gazebo para seguridad, así como la actualización de mobiliario, baños comunes y estacionamientos.

Con 121 habitaciones y un equipo de 100 empleados, Villa Cofresí ha sido una de las hospederías preferidas del turista interno en la llamada región Porta del Sol, que abarca los pueblos del oste de Puerto Rico.

Se trata del segundo patrono más grande de Rincón, un municipio donde las hospederías compiten con un creciente número de alquileres de corto plazo y unidades residenciales, que a su vez pertenecen a estadounidenses o a personas del exterior, quienes las utilizan para fines de inversión.

La empresa, fundada por la familia Caro Caro, está liderada por la segunda generación, compuesta por Sandra, Fernando, Rita y David, al tiempo que la tercera generación ya forma parte activa de la operación del hotel, lo que garantiza la continuidad de un legado de hospitalidad familiar, cálida y auténtica, se indicó.

“Villa Cofresí nació del sueño de una familia y hoy sigue siendo un proyecto de unión, esfuerzo y amor por Puerto Rico. Miramos al futuro con optimismo y con la certeza de que seguiremos siendo un hogar junto al mar para quienes nos visitan”, concluyó Caro Caro.

Tags
RincónHotel Villa CofresíHoteles en Puerto RicoEmpresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
