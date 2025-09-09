Opinión
9 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín aumentó 4.6% en agosto

Más de 1.1 millones de viajeros pasaron por la instalación, cifra que coincide con la celebración de la residencia de Bad Bunny

9 de septiembre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tráfico internacional en agosto pasado registró un alza de 13.7%, con 163,234 viajeros. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) cerró en agosto pasado con un aumento de 4.6%, según datos publicados por los operadores de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Asur, empresa dueña de Aerostar Airport Holdings, la entidad a cargo de la operación del SJU desde 2013, precisó que sobre 1.1 millones de viajeros, unos 52,000 más respecto al mismo periodo el año pasado, llegaron o salieron del aeropuerto.

El tráfico doméstico creció 3.3%, con 1,023,396 de pasajeros, mientras que el tráfico internacional registró un alza de 13.7%, con 163,234 viajeros.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

Las cifras coinciden con la celebración de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La serie de conciertos denominada “No me quiero ir de aquí” inició el 11 de julio pasado y se extenderá hasta el 14 de septiembre próximo.

El evento, que reúne a sobre 14,000 personas por función, atrajo a miles de visitantes de la diáspora y el extranjero.

Previo al inicio de la residencia, Jorge Hernández, presidente de Aerostar, anticipó que el tráfico de pasajeros en el SJU crecería particularmente en agosto, aunque los números de julio, agosto y septiembre, en conjunto, se mantendrían en los mismos niveles de 2024.

Expertos consultados por este diario, previamente, explicaron que la residencia de Bad Bunny ayudó a contener los efectos negativos de las políticas fiscales de Estados Unidos sobre el turismo.

Afirmaron, incluso, que si el evento no se hubiera celebrado, la industria turística habría sufrido una reducción en la demanda en comparación con el año pasado.

¡Increíble mezcla de materiales! Conoce a la creadora del "campo boricua" en el escenario de Bad Bunny

¡Increíble mezcla de materiales! Conoce a la creadora del "campo boricua" en el escenario de Bad Bunny

La decoradora Mónica Monserrate explicó a El Nuevo Día el proceso creativo que atravesó para "llevar un pedazo de la isla" al Choli.

Buena parte de la bonanza que dejó la serie de conciertos la aprovecharon los hoteles. De acuerdo con Discover Puerto Rico, se vendieron 37,519 noches de habitación como parte de los paquetes turísticos que ofreció la producción de la serie de conciertos en alianza con 34 hoteles alrededor de la isla.

Mientras, la firma Advantage Business Consulting (ABC) estimó un impacto económico global de $377 millones y la creación de 3,642 empleos producto del evento.

Para San Juan, exclusivamente, la firma del economista Vicente Feliciano anticipó un impacto económico de $302 millones.

ABC estimó, además, que el fisco estatal recibiría $36 millones, mientras que los ingresos para el municipio ascenderían a $2.3 millones.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
